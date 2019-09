'Boom' de jubilados antes de los 65... y retiro tardío de autónomos y mujeres

La jubilación tardía de las mujeres y de los autónomos, que buscan una prestación digna trabajando durante más años para compensar sus escasas cotizaciones, se ha convertido en un dique de contención en el sistema de pensiones ante el 'boom' de prejubilaciones en la empresa privada y las jubilaciones anticipadas de determinados colectivos, que hasta no hace mucho forzaban que los retiros antes de los 65 años superasen a los que se realizaban a la edad legal, que desde enero se sitúa en 65 años y ocho meses.

Junto al papel determinante de las mujeres y de los autoempleados, el aumento progresivo de la edad de retiro ha provocado un cambio de tendencia en los últimos meses que queda constatado en la estadística de pensiones contributivas que elabora la Seguridad Social. Los datos muestran que la edad media de retiro ha pasado de los 64,1 años a los 64,4 en apenas cuatro ejercicios y que los hombres en el total de régimenes se retiran nueve meses antes que las mujeres, mientras que las autónomas abandonan el mercado laboral un año y cuatro meses después que las inscritas en el régimen general.

La cuantía de la pensión que se obtendrá tras décadas de trabajo es determinante para prolongar la vida laboral todo lo posible. En la estadística queda patente la importante diferencia entre las nuevas pensiones de los hombres y de las mujeres, que reciben de media 400 euros menos de prestación; y entre los inscritos en el régimen general, con una pensión media de 1.435 euros, en el caso de los hombres, y de los autónomos, que reciben apenas 757 euros.

Los autónomos ante la jubilación

El colectivo de los trabajadores autónomos es uno de los más vulnerables ante la jubilación. Están en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y puede elegir libremente la base por la que cotizan -algo muy infrecuente en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), que suelen vincular las bases a los ingresos laborales o fiscales de los autónomos-, pero a partir de los 47 años existen restricciones al incremento de la citada base. Además, la carrera de cotización de los autónomos suele ser más irregular que la de los trabajadores por cuenta ajena y muchas veces se desarrolla vinculada a proyectos delimitados en el tiempo. El 86% de los autoempleados elige la base mínima de cotización, que en 2019 se situó en 944,4 euros mensuales.

En España no existen suficientes incentivos para elevar la base de cotización y poder recibir tras el retiro una pensión elevada. Así se destaca en un reciente informe elaborado por la Fundación de Estudios para la Economía Aplicada (Fedea) y del Colegio Universitario de Estudios Financieros (Cunef) titulado 'Normativa de cotización y pensiones de trabajadores autónomos en España: ¿Se incentiva al ahorro de ciclo vital?', que señala que no existe ningún mecanismo que premie cotizar por encima de la base mínima en los años que no son tenidos en cuenta para el cálculo de la pensión. En la actualidad ese periodo es de 22 años, pero a partir de 2022 aumentará a los 25 años.

Según los datos que maneja la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), en España hay 122.158 autónomos que continúan activos después de la edad legal de jubilación. Uno de cada cuatro de los que siguen trabajando más años -31.005- están vinculados a al comercio al detalle y al por mayor, mientras 12.658 son agricultores y 9.728 están empleados en establecimientos de hostelería. Otros sectores donde los autónomos suelen alargar su vida laboral son los del transporte, el sanitario y la educación.

Se dispara la cuantía de las nuevas pensiones

Según las estadísticas de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, la pensión media de los nuevos jubilados en julio de 2019 se sitúa en 1.338 euros y supera en 307 euros la de los que se dieron de baja ese mismo mes, que se situó en 1.031 euros. Teniendo en cuenta todas las pensiones -jubilación, viudedad, orfandad... - el recibo promedio de las que se salieron del sistema en el sexto mes de 2019 alcanzó los 885 euros, frente a 1.081 de las que se dieron de alta en julio.

Buena parte de estos incrementos se deben a la decisión tomada en el último Consejo de Ministros del año pasado de revalorizar un 1,6% las pensiones -seis décimas por encima del Índice de Precios al Consumo (IPC)- y un 3% las mínimas y no contributivas. La cuantía media de la nuevas pensiones -que supera los 1.300 euros- es ya un 45% superior al Salario Mínimo Interprofesional (SMI) fijado para 2019, de 900 euros.

Objetivo, alargar la vida laboral

La propuesta para reducir gastos alargando la vida laboral es una de las vías fundamentales en la que se está trabajando para poder sostener las futuras pensiones. Desde el comienzo de año, la edad legal para retirarse se ha elevado a los 65 años y 8 meses y se seguirá aumentando de forma progresiva hasta llegar a los 67, en el caso de no haber cotizado a la Seguridad Social 38 años y seis meses. Las cuotas sociales que abona un trabajador durante 37 años solo permiten afrontar 16 años de la prestación, pero los nuevos pensionistas la cobrarán durante 21,1 años y en esta coyuntura cada año extra que se prolongue la vida laboral será una tabla de salvación para el sistema.