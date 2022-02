Cuánto dinero tiene Morad: él mismo lo desvela en un programa de televisión

Morad es uno de los raperos del momento, cuyas canciones acumulan millones de reproducciones en las plataformas de streaming. De hecho, según Spotify, registra hasta 6,37 millones de oyentes mensuales. Este pasado domingo, acudió al programa de Jordi Évole que emite La Sexta en prime time en la que habló sobre sus orígenes humildes. Contó al periodista que durante mucho tiempo se vio obligado a vivir con el dinero justo. No salía de fiesta, no cenaba fuera de casa. Una vida austera que "gracias a la música" cambió para bien.

Según relato el propio Morad, sus inicios no fueron tan beneficiosos como lo son actualmente. "Con mi primer tour por España no gané ni un euro" dijo el rapero. Y es que, durante el tiempo que duró su gira por España, Morad alquiló una furgoneta para ir con sus nueve amigos a todas sus conciertos. Además de esto, el artista se encargó de pagar las habitaciones de ellos, sus comidas y salidas.

La música del rapero español de origen marroquí no puede encontrarse en un disco físico, lo que generó dudas en Évole sobre sus posibles ingresos. "Entonces, cuando tú la cuelgas en YouTube o Spotify, ¿tú cobras de ahí?, ¿Eso cuánto dinero representa más o menos?", espetó en el programa el periodista.

Una pregunta que le valió a Morad para sincerarse frente Évole, a quien confesó que ganaba mucho dinero, concretamente "más que un jugador de primer (división)" en un año. La cifra supera el millón de euros, una cantidad generada por las plataformas de streaming, a la que se le suma lo recaudado en los bolos y conciertos.

Antes de dedicarse a la música, Morad no había trabajado en otro oficio, no había cotizado a la Seguridad Social y no tenía ni cuenta bancaria. "Cuando empecé a cantar, no me querían dar cuenta los bancos" explicó el artista. Muchas entidades llegaban a rechazarlo porque no le entendían o no confiaban en que sus ingresos procedieran de la música. Tuvo que ser su madre la que abrió su cuenta, que ahora acumula millones de euros.

Rechazó un contrato de Sony

Al inicio de su carrera, el cantante rechazo un contrato discográfico con Sony de 60.000 euros para la elaboración de dos álbumes. "Tú se lo pones a un niño y puede caer en la tentación" confesó, pero aconsejado por su manager no firmó. Él estaba convencido de por el mismo podría genera más dinero. "Tú me estás dando 60, yo valgo 150" dijo.