Por qué deberías tener cuidado con tus hábitos de uso de la tarjeta de crédito

A medida que la gran mayoría de los ciudadanos españoles va dejando atrás el uso del dinero en efectivo, cada vez más personas están realizando sus compras y pagos con tarjetas de crédito. A pesar de las facilidades y ventajas que ofrece este producto, también es una fuente de riesgos en los que puede caer hasta el más experimentado. En el caso de las personas que están considerando adquirir una tarjeta de crédito, deben informarse sobre los mejores hábitos y las consideraciones necesarias para aprender a usarla de la manera más responsable.

Uno de los principales problemas para el usuario primerizo de las tarjetas de crédito son los intereses en los que puede incurrir si no pagan todo lo que deben a finales de todos los meses, por lo que esto último es la mejor opción para quienes estos gastos extras representarían una complicación. En este sentido, mantener un control estricto de nuestro estado financiero es la mejor manera de evitar endeudarse, lo cual representaría gastos que nos alejan de nuestros objetivos. En el peor de los casos, lo más recomendable es dejar de usar la tarjeta de crédito hasta haber pagado todas las deudas pendientes.

Limitar los pagos

Pero los peligros también pueden ser psicológicos. Gastar de más es una tentación muy común entre las personas que suelen usar tarjetas de crédito, lo cual puede llevar a sorpresas desagradables. Lo más recomendable es ponerse un límite mensual de gastos que nos permitimos con esta herramienta, tomando en cuenta si estamos dispuestos a pagar intereses o no de acuerdo a nuestros ingresos. Los pagos mínimos son otra trampa que nos puede generar una falsa seguridad, por lo que siempre es mejor pagar una cuantía mayor para minimizar el tiempo en que tardan en desaparecer las deudas.

Tener varias tarjetas de crédito dificulta el control de los gastos de cada una, por lo que no es la opción más recomendada para personas que no suelen organizar sus operaciones de manera sistemática. Además, siempre existe el riesgo de que alguien utilice los datos de nuestra tarjeta para defraudar dinero, por lo que es sumamente importante saber dónde está en todo momento, no publicar su información ni tomarle fotos e informar inmediatamente al banco si desaparece o si surgen gastos sospechosos.