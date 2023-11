Este es el día más importante para los hipotecados según los expertos

Todo indica que el euríbor no va a superar el 4,2%. ¿Significa que el euríbor está estabilizándose? “Ya lleva cinco meses en el 4% y el crecimiento acumulado no supera las dos décimas. Esta es una buena noticia porque, si echamos la vista solo unos meses atrás, vemos que esas dos décimas eran fáciles de superar entre un mes y otro y que ahora no lo haga evidencia que está estabilizándose y que la cima, si el Banco Central Europeo (BCE) se lo permite, podría estar cerca”, afirma Simone Colombelli, director de Hipotecas del comparador hipotecario iAhorro.

No obstante, todo dependerá de las decisiones que tome el BCE en estos últimos dos meses. El pasado 26 de octubre el organismo decidió paralizar los tipos, pero en la próxima reunión, el 16 de diciembre, podrían volver a subir. “Tendremos que estar pendientes de si sube de nuevo los tipos otros 0,25 puntos o espera a 2024 para continuar con los incrementos, porque está claro que habrá más”, explica el director de Hipotecas del comparador hipotecario iAhorro.

¿Y cómo afecta estos datos al mercado hipotecario? ¿Es buen momento para hipotecarse? ¿Qué puede ocurrir en los próximos meses? José Paino y Enrique Wazzan, expertos hipotecarios del comparador iAhorro, han analizado el panorama hipotecario y han dado respuesta a estas preguntas en el consultorio de La Información que se llevó a cabo el pasado 25 de octubre en YouTube.

Durante este programa los asesores hipotecarios analizaron la evolución del euríbor y de los tipos del Banco Central Europeo (BCE). También respondieron a preguntas sobre si es buen momento para hipotecarse y de los mecanismos que existen para protegerse de la subida del euríbor.

A continuación te traemos algunas de las respuestas que dieron los asesores hipotecarios del comparador José Paino y Enrique Wazzan en el consultorio. Si tienes alguna duda sobre hipotecas puedes escribirnos por correo electrónico: comunicacion@iahorro.com o consultorios@lainformacion.com. También puedes mandar tus preguntas a través de las redes sociales de iAhorro o La Información con el hashtag #HipotecasiAhorroLI.

PREGUNTA: Estoy mirando una hipoteca y he visto que el euríbor aún está por las nubes. ¿Me interesa hipotecarme ahora o mejor me espero?

RESPUESTA DE JOSÉ PAINO Y ENRIQUE WAZZAN (IAHORRO): El euríbor está muy alto. Quizás todavía suba un poco más, pero a pesar de esto todo indica que el euríbor se está estabilizando. No obstante, esto no significa que el euríbor vaya a bajar a corto plazo, ojalá lo supiéramos. En este sentido hay que tener en cuenta que siempre hay un banco que se desmarca para ser más atractivo para los usuarios. Algunas entidades, por ejemplo, están

anunciando mejores ofertas que hace un mes. También todo depende de la operación que le estés proponiendo a la entidad, de tu perfil como cliente y la hipoteca que estás solicitando.

Por otro lado, si se trata de un inversor esta persona sí que podría esperar a que el euríbor se terminara de estabilizar. Al fin y al cabo, no está buscando la casa de sus sueños, la que necesita para vivir, sino que es su negocio.

PREGUNTA: Si el euríbor aumenta, ¿existe algún mecanismo para protegerme de un aumento significativo en mis pagos mensuales?

RESPUESTA DE JOSÉ PAINO Y ENRIQUE WAZZAN (IAHORRO): Afortunadamente existen varios mecanismos ante esta situación que aplican algunas entidades. Existe la cláusula techo, es decir, la entidad pone un tope a la propia subida del euríbor. No es algo que apliquen muchos bancos, porque en ese caso estarían perdiendo una parte de ese negocio.

Si no contamos con una de estas cláusulas lo que podemos hacer es cambiar nuestra hipoteca a una de tipo fijo o mixto. Si algo ha quedado claro estos últimos meses es que una hipoteca no es un producto estanco, no es para toda la vida, sino que se puede modificar en función de nuestros intereses. El proceso no es tan costoso como muchos clientes creen y además con la ayuda de un experto todo se hace más rápido.

PREGUNTA: Estaba planteándome firmar una hipoteca variable porque he leído que el euríbor bajará en 2024… ¿Me merece la pena?

RESPUESTA DE JOSÉ PAINO Y ENRIQUE WAZZAN (IAHORRO): No se puede saber a ciencia cierta si el euríbor va a bajar o no. El Banco Central Europeo (BCE) intenta que la inflación baje y, con ella, el euríbor, pero existen diversos factores, como puede ser la guerra entre Rusia y Ucrania, que afectan a la evolución del indicador.

A día de hoy no recomendamos una hipoteca variable, pero también depende de cada caso. Si hablamos de una hipoteca de poca financiación, de menos de 100.000 euros, a 25 años no va a haber tanta diferencia entre elegir una hipoteca fija o de tipo variable. Asimismo, si se trata de una segunda residencia y nos podemos permitir una cuota elevada tampoco sería una mala opción optar por una hipoteca variable.

PREGUNTA: Contraté una hipoteca de 185.000 euros a 30 años en octubre de 2021 a tipo variable con un diferencial del 1,2% porque el euríbor estaba en negativo. El año pasado hice la primera revisión de cuota y se encareció casi 300 euros cada mes. ¿Qué encarecimiento me puedo esperar este año? ¿Tendría opción de cambiarme a algo mejor o ya es demasiado tarde?

RESPUESTA DE JOSÉ PAINO Y ENRIQUE WAZZAN (IAHORRO): El euríbor va a subir, por lo tanto, siempre va a ser mejor lo que consigas hoy que lo que obtengas mañana. Es cierto que lo que había hace 1 año o 6 meses era más satisfactorio, pero el euríbor no ha parado de subir.

En cuanto a lo que podría subir, se estima que el aumento sea de unos 200 euros al mes (con una hipoteca de 150.000 euros) de cara al siguiente año. También depende si la revisión es cada seis meses o cada año. Si nuestro préstamo es de 300.000 el aumento será de más de 300 euros. Ante esta situación recomendaría un cambio de hipoteca.