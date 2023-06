La Diputación Permanente convalidará el decreto antisequía el próximo 7 de junio

La anticipación de las elecciones generales al próximo 23 de julio no dejará sin ayudas directas a agricultores y ganaderos. Como ha informado este viernes el Congreso de los Diputados, será la Diputación Permanente - que ha asumido todas las competencias de la cámara disuelta - la encargada de tramitar este próximo 7 de junio el decreto antisequía (Real Decreto- ley 4/23, sobre medidas urgentes en materia agraria y de aguas por la sequía y el agravamiento de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las condiciones climatológicas) y que probablemente no tendrá problema para ser covalidado sin que se pueda modificar su contenido al no poderse tramitar como proyecto de ley.

El decreto antisequía, que se va a convalidar, consiste en un paquete global de ayudas directas, rebajas fiscales (IBI) y de reducción de peonadas por un montante total de 2.190 millones de euros en un Consejo de Ministros extraordinario celebrado el pasado 11 de mayo, tal y como adelantó 'La Información'. El paquete contemplaba la realización de infraestructuras hidráulicas con carácter de urgencia y el refuerzo de la subvención pública sobre los seguros agrarios subvencionando hasta un 70% del coste de las pólizas de seguros que incluyan la cobertura por falta de lluvias. Solo en el capítulo de apoyos directos superan los 636 millones de euros, de los que 355 millones de euros se destinarán a lo sectores ganaderos más afectados. Estos son el de carne y leche tanto de vacuno como de caprino y ovino. Para ello, se han establecido unas cuantías de 100 euros por vaca para carne y 15 por oveja y cabra para el mencionado uso; así como 40 euros por vaca y 10 euros por oveja y cabra.

Según han informado desde el Congreso de los Diputados, el real decreto también incluye las medidas de promoción del uso del transporte público colectivo terrestre por parte de los jóvenes y de prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas temperaturas.

Capacidad legislativa mínima hasta las urnas

El abrupto final de la actual legislatura, al convocarse elecciones generales el próximo 23 de julio, ha provocado la caducidad de muchas iniciativas en el ámbito agroalimentario que se estaban tramitando en el Parlamento, como la relativa al desperdicio alimentario. En cualquier caso, a partir de esta semana será la Diputación Permanente, la encargada de velar por el funcionamiento de ambas cámaras durante este período electoral, sólo puede votar la convalidación o derogación de los reales decretos leyes que apruebe el Ejecutivo o ejercer las competencias propias del Pleno en relación a la aplicación de los estados de alarma, sitio y excepción.