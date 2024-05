Eduardo Navarrete confiesa problemas económicos en sus inicios: "Me cortaron la luz" 

Eduardo Navarrete ha sido el invitado de El Hormiguero para presentar su libro en el que relata, a través de una serie de vestidos, secretos de su vida como diseñador, rostro televisivo, vedette, emprendedor... Arranca 'Cabaret y vestidos de escándalo' -editorial Planeta- diciendo que "en el mundo en general, pero en las carreras artísticas más, o tienes muchos amigos o tienes mucho dinero, y yo de lo primero he ido muy sobrado". Una frase con la que ha querido dejar el mensaje a todo el que quiera perseguir su sueño de que lo haga. En sus inicios reconoce que le cortaron la luz por impago de "tres facturas de unos 40 o 50 euros" o que volvía andando siete kilómetros a casa porque "no tenía dinero para un taxi", pero nada le desanimaba a dejar de seguir invirtiendo todo lo que ganaba en su sueño: ser diseñador.

A lo largo de la entrevista con Pablo Motos, presentador el espacio de Antena 3, Navarrete ha confesado lo mal que se le daba llevar la contabilidad, y si no que se lo digan a los dueños del after donde era el encargado de la caja "y no cuadraba ningún día". También logró que le fiaran en "la tienda del chino al lado de mi casa donde vivía en Legazpi". Y cuenta: "Yo vivía de lo que ella tenía y cuando no tenía dinero me lo fiaba. Bajaba y me llevaba una barra de pan, un tomate, el lomo de un euro y un litro de cerveza porque no puede faltar". Cuantas veces se ha comido una "omelete" y ahora "como ostras todos el rato porque me gustan. Ahora tengo una vida porque la suerte te tiene que pillar trabajando", reflexiona.

Durante su entrevista, Navarrete ha dado consejos que bien podrían ser un curso de motivación haciendo paralelismos con su carrera. Eso sí, no quiere mandar mensajes que sean inciertos porque "si trabajas y trabajas al final llega lo que buscas" puede no ser así. Tiene claro que "se puede llegar o no, pero lo importante es que seas feliz con lo que estás haciendo".

A lo largo de libro sí da consejos que pueden ayudar a todo el que esté empezando en el mundo de la moda "y lo hago gratis", bromea. Del día que le cortaron la luz recuerda que llamó a su madre "riéndome de la situación y fue ella la que me dijo que "te estás arruinando y empeñando con lo joven que eres, pero yo sabía que no iba por mal camino". No olvida esos días en los que llegaba en Metro a los eventos que le invitaban "donde no pagaban" y horas después volvía andando porque eran altas horas de la madrugada "y no tenía dinero para un taxi". De esa época también saca una moraleja: "A tu casa no viene nadie a llamarte".

Su madre la ha insistido en más de una ocasión que no saliera pero "lo hacía porque seguro que había alguien que conozco que hace algo. Empecé estudiando en Valencia, luego termine la carrera en Barcelona y luego acabé en Madrid, una ciudad que es lo más. En Madrid la gente el que no está haciendo algo, lo va a hacer o el que no, lo ha hecho ya", recuerda.