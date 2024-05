Los negocios de Eduardo Navarrete con los que triunfa dentro y fuera de la moda

Diseñador, rostro televisivo, vedette, emprendedor, pionero, polémico, creativo... Encasillar a Eduardo Navarrete es misión imposible. El último ejemplo, ahora también es escritor. Ha regresado a El Hormiguero para promocionar su libro Cabaret y vestidos de escándalo, que ha salido a la venta este mismo miércoles. Hay que recordar que protagonizó una gran controversia en su primera visita al programa de Pablo Motos, cuando habló sin tapujos sobre todas sus operaciones estéticas. "Me he hecho a mí mismo a base de bolsillo y bisturí. De arriba a abajo, de rodillas para arriba", un mensaje que no gustó demasiado entre la audiencia.

Para entender al actual Eduardo Navarrete, hay que conocer su pasado. Cuando era un niño vivía cautivado por el cabaret, los trajes, las divas y los espectáculos. Se convirtió es un defensor de la moda Made in Spain, el Slow fashion y el diseño de autor. Y su paso por televisión le dio la fama que necesitaba para participar en muchos y variados proyectos. Un recorrido que queda refleja en Cabaret y vestidos de escándalo, una autobiografía en la que repasa su vida a través de sus trabajos más icónicos. Revela historias secretas de sus diseños y de un mundo glamouroso mientras ofrece algunos trucos y consejos para los futuros diseñadores.

Los negocios de Navarrete en el mundo de la moda

Este joven alicantino (1994), se graduó en diseño de moda en IDEP Barcelona. Saltó a la fama en 2018 por su aparición en Maestros de la costura, donde protagonizó un enfrentamiento con Mónica Cruz, a quien acusó de no saber coger una máquina de coser ni tener ganas de trabajar en un programa en el que la actriz participó como ayudante. Finalmente, Eduardo Navarrete quedó en cuarta posición en una edición en la que la vencedora fue la modelo Alicia Cao. Volvió a participar en el talent de TVE en 2022, pero en aquella ocasión abandonó.

Aunque la moda había sido su pasión desde pequeño y tenía claro que quería crear sus propias prendas de ropa, no tuvo la oportunidad de conseguir desarrollarse como diseñador hasta su paso por la televisión. Aprovechó el tirón mediático y fundó su propia marca. Abrió una tienda online con multitud de prendas que se pueden ver y robar en su showroom de Madrid (Calle Toledo 54, 1º Ext Dcha). Alaska, Rossy de Palma, Bibiana Fernández o Terelu Campos han lucido sus diseños.

Poco después inició su proyecto 15" (15 segundos), que tiene el objetivo de dar apoyo a otros diseñadores emergentes. Se definen como una agencia de creadores, ya que les ofrecen servicio de imagen, comunicación, marketing y prensa. En el mismo espacio de la capital dan cabida a firmas como Palomo Spain, Kun-Tu Brand, Mimat Atelier, Guillermo Décimo, Alejandro Resta, Borja Pony, Alex Mercurio, Artefacto Madrid, Mörboo, Peralta vidavi, Mayima, Marlo Studio, It Spain o My Sombrero, entre otras.

Navarrete es uno de los pioneros en usar técnicas de estampación digital en España. Con sus diseños ha participado en los principales desfiles de moda, como la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. En el año 2023 presentó la colección NVRRT 10.1. En la web del evento la definían como "una colección de 10 looks diseñados, patronados y confeccionados al detalle, que dejan atrás el fast fashion en el que nos habíamos adentrado hasta ahora". Incluso llegó a desfilar él mismos en la Barcelona Fashion Week.

Los proyectos de Eduardo Navarrete en televisión

Y mientras presentaba su última colección en Madrid, decía que se tomaba un respiro en el mundo de la moda. "No me retiro ¡Solo tengo 29 años! Lo que voy a hacer es valorar los proyectos de televisión que tengo y las ofertas que han llegado en moda, que quizá sea una colaboración con una marca", comentaba. "He llegado a estar en la final de MasterChef, grabando 12 horas o más, y presentando una colección casi a la vez. Esto es mucho estrés y no disfrutas de ninguna de las dos cosas. Y yo quiero disfrutar todo lo que me está pasando. La verdad es que durante un tiempo no voy a presentar colecciones, pero sigo produciendo y la web sigue abierta",

Porque Eduardo Navarrete siempre ha sido un alma libre que ha probado suerte más allá de la moda. Comenzó como camarero en el bar de sus padres. Y trabajó como vedette en su juventud, un papel en el que se veía en el futuro mucho más que como diseñador o en una agencia de comunicación para creadores. Siempre le ha gustado cantar, bailar y presentar.

De ahí que también le llame mucho la atención la televisión. Además de participar en Maestros de la costura, ha aparecido de forma más o menos esporádica en otros programas. Por ejemplo, llegó a ser finalista de MasterChef Celebrity, donde aprovechó para promocionar algunos de sus diseños. Aquella edición la ganaron Juanma Castaño y Miki Nadal.

Se le ha podido ver en Y ahora Sonsoles o en Mediafest night fever. Además, recientemente participó como concursante en Mental Masters junto a Ana Peleteiro o El Cordobés. Pero es en Zapeando donde tiene su propia sección en la que, como experto en moda, trata la actualidad deportiva y pone nota a los looks de los famosos. Dónde más le veremos en el futuro es algo difícil de imaginar.