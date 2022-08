El fiasco del Kit digital: la primera ayuda llega solo al 31% y la segunda se retrasa.

Las ayudas del kit digital se estancan. Este plan, considerado por la ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, como uno de los más importantes de la legislatura, está sufriendo una serie de imprevistos que están dificultando la llegada de los fondos europeos a aquellas empresas que buscan digitalizarse. De esta forma, el primer tramo de subvenciones apenas ha llegado a un 31% de las compañías que lo solicitaron, mientras que la segunda línea de ayudas -prevista para el pasado mes de julio- se ha tenido que retrasar -sin una causa justificada- hasta el próximo septiembre. Una realidad que demuestra la dificultad del Ministerio para hacer despegar uno de sus proyectos insignia.

El kit digital es una serie de ayudas del Gobierno que corre a cuenta de los fondos europeos (en total, 3.000 millones). Se divide en tres tramos: el primero, destinado a las pymes de 10 a 49 trabajadores; el segundo, para empresas de entre 3 y 10 empleados y el último para los autónomos o para aquellos que tengan hasta dos personas contratadas. Para llevar a cabo esa transformación digital hay una serie de empresas -que han demostrado su especialidad en este área por sus niveles de facturación y que son conocidos como los agentes digitalizadores- que reciben de forma íntegra la ayuda a cambio de digitalizar la compañía en cuestión.

No obstante, y según los datos que aporta el Ministerio, el primer tramo (que tiene un presupuesto de 500 millones y donde cada empresa puede recibir hasta 12.000 euros de ayuda) ha recibido 68.000 solicitudes. Pero, de estas, tan solo 21.000 han sido concedidas. Lo que apenas representa el 31%. Un porcentaje que equivale a alrededor de 252 millones de euros procedentes de los fondos. Para más inri, este escenario se vuelve aún más desesperanzador si atendemos a que en menos de un mes no se podrá solicitar esta asignación, con todavía un 70% de empresas sin haber recibido la subvención.

Una situación que desde el Ministerio se les restó importancia asegurando que el tramo importante sería el próximo (de 3 empleados a 9) ya que entre ese número de trabajadores se concentra el mayor número de compañías del país. Pese a ello, esta segunda línea de ayudas (que cuenta con un presupuesto inicial de 500 millones de euros y donde cada empresa puede recibir hasta 6.000 euros) se ha retrasado hasta el mes de septiembre. Por lo que la previsión incial del Ministerio que dirigie Calviño vuelve a rediseñarse... a falta, todavía, de un tercer tramo para aquellos autónomos y compañías con menos de tres empleados.

Como ya adelantó este periódico, una multitud de agentes digitalizadores (que son aquellas compañías encargadas de digitalizar a las empresas que han solicitado el 'kit') se han quejado de la dificultad y la complejidad de este mecanismo. "El problema es que el kit digital no cubre todo lo que quieras. Hay unos pliegos de condiciones que salen en la convocatoria. Por ejemplo, no te vale para rehacer la web y hacerla más bonita -por cierto, hay muchas que necesitan mejoras sustanciales- ni tampoco te lo puedes gastar en que te gestionen las redes sociales", añadían desde una empresa de Zaragoza.

Una realidad a la que se le unía un problema añadido, como afirmaban desde Valencia. "El interés por nuestra parte también es nulo porque la forma de cobrar este servicio también es un poco complicado ya que todavía no sabemos cómo se cobra. Nos han dicho que, en principio, se cobra dentro de un año". Por otro lado, desde Galicia sostenían que "todo está siendo muy improvisado. No está muy claro el camino. En diciembre lo anunciaron, pero hay poca información y los plazos van lentos. Hay muchos clientes que no sé si el Gobierno los ha rechazado porque no te avisan".