Emiliano García-Page se convertirá en el presidente de honor del Club Conecta

La asociación de periodistas y comunicadores de Castilla La Mancha en Madrid, Club Conecta, ha presentado este jueves su programa y líneas de actuación al presidente de la Junta de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page. En la reunión, mantenida en el Palacio de Fuensalida, sede de la Presidencia del Gobierno castellanomanchego, García-Page ha confirmado presidir de manera honorífica el consejo asesor de la asociación.

Los socios fundadores de la Asociación, que agrupa a 75 socios de la autonomía, incluyendo 6 directores de medios nacionales y directores de comunicación de algunas de las principales empresas españolas; han trasladado al Presidente su objetivo de poner en valor el patrimonio histórico, artístico y cultural de Castilla La Mancha, así como dar visibilidad del clima político y del potencial económico y emprendedor de la Comunidad Autónoma.

Entre los perfiles más destacados de Conecta se incluyen directores de comunicación de grandes empresas y directores de medios nacionales como Nacho Cardero (El Confidencial), Amador G. Ayora (El Economista), Fernando Pastor (La Información), Casimiro G. Abadillo (El Independiente), Paco Rosell (Voz Populi) o Esther Esteban (El Español-Digital CLM).

El líder del Ejecutivo autonómico ha aprovechado para resaltar los datos económicos de la región, desde la reducción de la tasa de paro de los últimos años hasta la atracción de inversión extranjera y nuevas empresas. Además, García-Page ha compartido con los periodistas la importancia del papel de Castilla-La Mancha como autonomía en cuanto a la prestación de servicios básicos a la ciudadanía, poniendo el acento en la condición de "caja torácica" para el desarrollo e integración del territorio nacional.

Impulso para Toledo

Tras la visita con presidencia del Gobierno, los miembros de la asociación se han reunido con el alcalde de Toledo, Carlos Velázquez, a quién han propuesto desarrollar un desayuno en Madrid en el primer trimestre del año para trasladar las iniciativas de Gobierno más destacadas que pondrá en marcha el ayuntamiento en esta legislatura.

El alcalde de Toledo ha felicitado al Club Conecta por contribuir a difundir la actualidad informativa así como los proyectos que hacen de Toledo una mejor ciudad para invertir, vivir y trabajar.

Velázquez ha destacado que Toledo cuenta con un patrimonio envidiable por muchas capitales europeas y es positivo esta colaboración para poner en valor todo su potencial.

Esther Esteban, presidenta de la Asociación Club Conecta ha destacado: “nacimos como un grupo de periodistas con apego a la tierra, pero nos hemos constituido como asociación para seguir creciendo y poner en valor todo lo bueno que tiene y se hace en Castilla La Mancha. Gran parte de su patrimonio artístico, gastronómico y cultural aún es desconocido para gran parte del resto de España y desde nuestra posición en los medios y las empresas queremos ayudar a darle mayor visibilidad. Buscamos también impulsar la recuperación del entorno rural de la región y evitar la despoblación de municipios castellanomanchegos, favoreciendo un desarrollo sostenible”.

Como primera actividad pública en Madrid, Club Conecta celebrará una jornada sobre “la universidad y el trabajo del futuro”, en colaboración con la Universidad de Castilla La Mancha. Será el próximo 22 de noviembre en la sede de Caixa Fórum, en el que participarán diferentes representantes del sector educativo, empresarial y público.

Para impulsar el conocimiento de la región el Club Conecta ha organizado reuniones con destacados responsables institucionales y directivos con raíces en la región, entre los que se encuentran Isabel Rodríguez, ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno (madrina de la Asociación), José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; Emiliano García-Page, presidente de la Junta de Castilla La Mancha; Paco Núñez, presidente del PP de Castilla-La Mancha;Beatriz Corredor, Presidenta de Redeia; Milagros Tolón, ex alcaldesa de Toledo y vicepresidenta de la FEMP; Pablo Bellido, Presidente de las Cortes de Castilla La Mancha; Tita García, ex alcaldesa de Talavera de la Reina; Eva María Masías, ex alcaldesa de Ciudad Real; María Dolores de Cospedal, ex presidenta de CLM y ex ministra de Defensa; Carlos Bonilla, presidente del Consejo Regulador de la DO La Mancha; Juan Ignacio de Mesa, presidente de la Empresa Familiar de CLM o Miguel Ángel Panduro, Consejero Delegado de Hispasat.

La Asociación Club Conecta además de periodistas incorpora como socios a directores de Comunicación castellanomanchegos, que representan a empresas y organizaciones como Aqualia, Atresmedia, Banco Sabadell, Banco Santander, BCW, Cepsa, Dédalo, Gilead, Iberdrola, Instituto de Empresa Familiar, Kreab, Sacyr o Seopan, entre otras.