¿Qué comunidades autónomas se suman al cambio en la venta de bebidas energéticas?

Las preocupaciones sobre el consumo de bebidas energéticas, especialmente entre los jóvenes, están tomando un giro decisivo en España. Siguiendo el ejemplo de Galicia, siete comunidades autónomas están evaluando la posibilidad de regular la venta de estos productos a menores de edad. Estas acciones vienen respaldadas por recomendaciones de organismos como el Ministerio de Sanidad y la Asociación Española de Pediatría, que alertan sobre los riesgos asociados a su consumo en la juventud según recoge EFE.

Aragón, Baleares, Castilla-La Mancha, Navarra y el País Vasco han puesto sobre la mesa este tema, explorando opciones y posibles medidas. No obstante, Castilla y León junto con la Comunidad Valenciana, ya están en fases más avanzadas, analizando posibles prohibiciones al respecto.

Castilla León más cerca de controlar la venta de bebidas energéticas

En Castilla y León, el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, subraya la importancia de un estudio detallado sobre el asunto, teniendo en cuenta múltiples componentes antes de tomar una decisión definitiva. Mientras, en la Comunidad Valenciana, donde casi la mitad de los jóvenes se ven afectados por la adicción a estas bebidas, ya se lleva a cabo un profundo análisis de la situación.

Las bebidas energéticas en el resto de CCAA

Por su parte, otras regiones como Cantabria y La Rioja aún no han tomado medidas concretas, pero no cierran la puerta a futuras regulaciones. En contraste, Madrid, Extremadura y Canarias no tienen previstas acciones en este ámbito por el momento.

Sanidad, a favor

A nivel nacional, el Ministerio de Sanidad se muestra a favor de restringir el acceso y consumo de bebidas energéticas a menores. La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición (Aesan) recordó que, en promedio, una lata de 330 ml de este tipo de bebida contiene alrededor de 105,6 miligramos de cafeína, equivalente a 1,3 cafés expreso, pudiendo provocar efectos adversos en la salud.

¿Qué son las bebidas energéticas?

Las bebidas energéticas son bebidas no alcohólicas que contienen ingredientes como cafeína, vitaminas, taurina, entre otros, y que prometen incrementar la energía y el rendimiento mental y físico. Sin embargo, su alto contenido de cafeína y azúcares simples las hace no recomendables para el consumo en edades tempranas, tal como destacan expertos en pediatría.

El creciente interés por la regulación de estas bebidas en diversas comunidades autónomas refleja una creciente conciencia sobre la necesidad de proteger a los jóvenes de los posibles riesgos asociados a su consumo.