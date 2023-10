Los empresarios esperan un 2024 difícil para la inversión y sin tirón del empleo. 

El sector empresarial hace un balance positivo del 2023 en términos de crecimiento y recuperación de la economía española, pero se muestra menos optimista a la hora de hacer previsiones para el año que viene por la incertidumbre geopolítica internacional y por el efecto de la política de tipos puesta en marcha por el Banco Central Europeo (BCE). Los líderes empresariales que se han dado cita en el XXVI Congreso Nacional de la Empresa Familiar han coincidido en señalar que este año ha sido especialmente bueno para la economía nacional, pero avanzan que en 2024 este ritmo se frenará hasta evolucionar en sintonía con el resto de países europeos. Un parón que también tendrá una repercusión en la creación de empleo, como reportaba la empresa familiar en la encuesta realizada este lunes.

No obstante, los empresarios han matizado que el crecimiento experimentado en los últimos meses no es casual y lo ligan directamente al hecho de haber sido el último país en recuperar los niveles previos a la pandemia. Los representantes de las diferentes asociaciones empresariales congregadas en Bilbao han apuntado al sector privado como principal responsable de este tirón económico y en especial, al ámbito exterior, como palanca fundamental para el auge del PIB en periodo posterior a la pandemia. Mientras que han criticado el papel que desempeña el sector público, el cual entienden que debería llevar a cabo un ajuste de gasto para no lastrar al conjunto de la economía.

El presidente del Círculo de Empresarios, Manuel Pérez-Sala, aprecia que el enfriamiento de la economía será evidente ya en el último trimestre de este año. "Todo el crecimiento de 2023 ya está hecho. Hemos crecido en el primer trimestre gracias a las exportaciones, pero en el segundo no ha funcionado así y en el cuarto el crecimiento será prácticamente nulo" ha sostenido, antes de afirmar que el poco que pueda darse vendrá de la mano de las empresas. Si bien, su homólogo en el Cercle d'Economia, Jaume Guardiola, ha recordado que esta contracción ha sido buscada a través de la política monetaria y que por tanto, las reflexiones deben hacerse a largo plazo al estar en una "situación comprometida". En este sentido, ha reclamado una "agenda reformista real basada en consensos políticos, frente al caldeado clima político marcado por las negociaciones de Pedro Sánchez con los independentistas.

En el último año, la empresa ha sido capaz de ganar músculo tras la pandemia y pese a la guerra de Ucrania, en un periodo en el que el vicepresidente de CEOE, Íñigo Fernández de Mesa, entiende que ésta ha sido la principal perjudicada. La recuperación se ha traducido en una intensa creación de empleo durante la mayor parte del año que llevó a superar el máximo histórico de trabajadores en España en el verano hasta acariciar la cifra de los 21 millones de afiliados a la Seguridad Social. Pero las asociaciones empresariales no esperan que la tendencia se mantenga más allá de diciembre, a pesar de que el escenario dibujado por la empresa familiar no sea tan sombrío.

Los problemas para la atracción y retención de talento a los que todos los participantes aludieron a lo largo de la jornada también harán que el comportamiento del empleo deje de ser tan extraordinario, puesto que de acuerdo con los últimos datos del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, uno de cada cuatro nuevos empleos generados en los últimos meses son en carreras STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics), esto es, precisamente, donde se localiza el mayor problema de escasez de mano de obra cualificada en España. Un problema al que se suma el reto demográfico, "Cómo vamos a tener gente del futuro si no hay gente" ironizaba el presidente del Círculo de Empresarios vascos, Andrés Arizkorreta, reclamando no solo una internacionalización de las empresas, sino también de los centros de formación.

Mientras que en términos de productividad, los representantes empresariales defienden que el tamaño de la gran parte de empresas españolas supone la principal 'piedra en el zapato'. "Tenemos muy pocas empresas de gran tamaño y son estas las que hacen grandes proyectos de investigación y desarrollo, son las que tiran. Tenemos que ayudarlas" ha demandado Pérez-Sala, que opina que en España se actúa al contrario: a la mínima que una empresa de estas características consigue beneficios -como la banca o las energéticas- se crea un impuesto específico para penalizarlas. También ha sostenido que existe una "fiscalidad perniciosa" que compromete la competitividad de las empresas, que deben hacer frente a una subida generalizada de los costes al tiempo que cae la productividad por hora trabajada.