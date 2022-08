Una ganadora de la lotería reconoce los errores tras recibir 16 millones de euros

Descubrir que has ganado la lotería puede ser uno de los mejores momentos de tu vida. Esta gran fortuna es la perfecta excusa para vivir la vida que deseas, hay quienes invierten gran parte del dinero en ingresos pasivos, de manera que no necesitan seguir en su puesto de trabajo. Los ganadores aseguran que muchas loterías nacionales les ofrecen asesoramiento, e incluso una de las primeras estrategias es crear una cuenta bancaria privada donde se almacene todo ese dinero.

Una usuaria anónima del foro online, Mumsnet, aseguró que había sido la ganadora de 14 millones de libras, lo que al cambio son unos 16 millones de euros. A través de esta página web enfocada a madres, el resto de participantes le hicieron muchas preguntas y la afortunada reveló algunos de sus principales errores. Esa clase de detalles que muchos no piensan, pero que pueden marcar un antes y un después al recibir tal cantidad de dinero.

Tiene más de 50 bolsos de marca

Tal y como asegura la usuaria, no dejó su trabajo de manera automática cuando lo descubrió. "Revisé mi ticket unos días después de que saliese la combinación ganadora, fue durante el trabajo, porque escuché los números en la radio y casi me caigo de la silla", asegura. Después de recomponerse, asumió que debía continuar el resto de la jornada de trabajo, puesto que no tenía la confirmación oficial. Ella trabajaba en el sector sanitario y ganaba unas 1.800 libras al mes, aunque los gastos y manutención de su hijo eran altos, por lo que gran parte del sueldo tenía que destinarlo en su día a día.

Nada más fichar para salir de la oficina, decidió llamar a la oficina de loterías. Cuando le confirmaron que los números eran correctos, se lo contó a su hijo y le invitó a cenar, a pesar de que todavía no había recibido el dinero. Lo primero que decidió comprar fue un bolso de la marca de lujo Mulberry que había querido durante años, ahora presume de tener más de 50 en su colección personal.

Tardó dos meses en renunciar a su empleo, pero con todo el tiempo libre decidió apuntarse a un voluntariado para evitar morir del aburrimiento. Ahora, colabora con una ONG entre tres y cuatro días a la semana. Su peor error fue no lograr mantener el anonimato, ya que no pudo evitar decírselo a sus familiares y amigos que fueron difundiéndolo poco a poco. "Ganar la lotería ha afectado a muchas de estas relaciones, he perdido el contacto con algunos. Desearía que muchos familiares no fueran tan codiciosos, muchos pensaron que les debía algo por haber ganado la lotería", afirma la ganadora en el foro.

Aún mantiene gran parte del premio, aunque asegura que al principio fue imprudente y gastó mucho dinero en moda de diseñador, artículos para el hogar y otros productos que no eran tan necesarios. Finalmente, logró volver a su línea base de gasto y evitar caer en la tentación de comprar cosas sin necesidad. "Soy tan feliz como solía serlo antes de tener esta fortuna. Siendo madre soltera tuve muchas preocupaciones financieras y ahora me siento mucho más cómoda. Mi vida ha cambiado para mejor", ha revelado.