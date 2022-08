Un experto explica cómo tener más probabilidades de ganar el Euromillones

La mayoría de sorteos de lotería, que se juegan de forma semanal, van acumulando un bote cada vez mayor cuando no aparece ningún ganador. Algunos pueden llegar a superar cientos de récords, como ocurrió en 2018 con el sorteo estadounidense Mega Millions, que alcanzó un premio de 1.537 mil millones de euros. En Europa, el premio más grande otorgado fue el pasado 19 de julio, cuando un ganador se llevó el gran bote de 230 millones de euros.

Esta situación hace que muchos jugadores quieran encontrar fórmulas para aumentar sus probabilidades de ganar. Cabe decir que algunos matemáticos han logrado esquivar el azar de los juegos y diseñar su propio sistema para ganar de forma continuada, como Stefan Mandel, que logró hacerse con el premio en hasta 14 ocasiones mediante una técnica infalible.

Andy Carter, uno de los asesores financieros de los ganadores de la lotería en Reino Unido, explicó en el diario británico The Sun, las claves para elegir la mejor combinación y desafiar al propio azar. Según su experiencia, hay algunos números de la lotería que tienen a repetirse, por lo que incluirlos en tu boleto puede ser todo un acierto.

Combinaciones ganadoras

En el sorteo de Euromillones, la combinación del ticket se basa en cinco números principales y dos estrellas. Además, todos los jugadores, por el simple hecho de haber comprado un boleto, tendrán un acceso automático al sorteo adicional 'El Millón', un código alfanumérico, que de salir premiado, podrá convertirles en millonarios.

Según Carter, los números principales que han aparecido más veces en los sorteos desde 2016 son 20, 17, 21, 42 y 23. Mientras que las estrellas, que son un número entre el 1 y el 5, suelen ser el 2 y el 3. Aunque es posible jugar al Euromillones de manera automática, sin elegir los números de forma personal, asegurarse de que estas combinaciones están incluidas podría ofrecer más posibilidades de ganar.

"Los clientes que eligen su combinación suelen seleccionar los más bajos, generalmente entre 1 y 31, ya que muchos jugadores escogen sus números en función de fechas como cumpleaños o aniversarios", señala el experto en loterías. Por ello, en muchas ocasiones no suelen salir ganadores. Carter advierte que, a pesar de que estas combinaciones se repitan, elegir los números repetidos no es una garantía de éxito. "No queremos que los jugadores gasten más de lo que pueden pagar", apuntaba.