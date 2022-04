España, a la caza del médico especialista tras perder a 20.000 por la precariedad.

Desde el año 2011 más de 35.000 médicos han solicitado a la Organización Médica Colegial (OMC) el certificado de idoneidad para salir de España. En concreto, en el año 2021 un total de 2.504 médicos han solicitado a la OMC el certificado, más que los 2.189 del año pasado y más que los 2.500 del año 2019. Son los datos que ofrece el Sindicato Médico Andaluz en un trabajo elaborado por Vicente Matas sobre los 6.478 médicos especialistas que acabarán el MIR este año y a los que ahora “les llega el momento de buscar trabajo, con una edad media de 29-30 años y tras 10-11 años de formación”.

Y aunque de esos 35.000 licenciados que han solicitado el certificado de idoneidad, “el número de los que emigran finalmente es inferior”, la cifra final, según fuentes médicas, no baja de los 20.000. “Creamos talento, formamos a los mejores médicos especialistas del mundo, se los ‘rifan’ fuera de España, para ‘expulsarlos’ luego debido a la precariedad y falta de estabilidad. Mientras, en España “aumentan las listas de espera y los médicos de los Servicios de Salud están saturados y con cargas de trabajo insoportables”.

Según el citado informe del SMA, “ahora es de justicia que nuestros servicios de salud les ofrezcan”, a esos 6.478 nuevos médicos especialistas, “estabilidad con contratos de larga duración y mejores condiciones laborales y profesionales para que refuercen y rejuvenezcan la plantilla de facultativos extenuados por esta larga pandemia, se beneficiarán los centros y lo que es más importante todos los ciudadanos”. La mayor parte de las solicitudes del certificado de idoneidad para irse fuera de España, el 64%, son por motivos de trabajo. Medicina de Familia, Anestesiología y Pediatría son las especialidades con mayor número de solicitudes y los principales países de destino son el Reino Unido, Francia, Irlanda, Italia y Alemania

Y es que, “por desgracia”, si no se hace “este esfuerzo, al menos ofreciendo estabilidad y mejores condiciones, las ofertas en otros países de nuestro entorno, mucho más atractivas, provocarán, de nuevo, que demasiados médicos especialistas recién formados marchen fuera para trabajar”. Es el caso de Fernando, un médico canario que ronda los 45 años y que ejerce desde 2014 en un hospital francés en Toulouse. “En Francia gano tres veces más que en España, pero sobre todo, lo que más valoro es la estabilidad y las condiciones de trabajo. En España no tenía vida. Jornadas que acababan a las 22.00 horas y al día siguiente comenzaban a las 8.00. Así un día tras otro. No estabas pagado por esta esclavitud que sufrías. Además, creía, y lo sigo creyendo, que en España no había futuro para los médicos, que no éramos valorados”.

Fernando, desde Francia, incide además en un punto que es vital y que hará que en años sucesivos, “ya lo estamos haciendo”, asegura Vicente Matas, nuestro SNS eche de menos a todos aquellos profesionales de la medicina, también enfermeras y enfermeros, que han emigrado. “Aproximadamente el 40% de las plantillas de los Servicios de Salud”, según diferentes informes,“quedarán vacantes por jubilación en los próximos diez u once años”. Por ello los profesionales de la medicina advierten de que “necesitamos una planificación responsable de las necesidades de médicos especialistas y así esperemos que los incrementos recientes de plazas MIR sean suficientes y que cuando terminen no emigren en gran número a países de nuestro entorno con mejores condiciones”. Según una encuesta entre facultativos con más de 10 años de ejercicio de la publicación científica Medscape, los médicos en Francia ganan, de media, 95.000 euros al año; los españoles 53.000 euros; mientras que los médicos alemanas perciben 125.000 y en el Reino Unido, los mejor pagados de Europa, 130.000.

Los datos más recientes de los que dispone el Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (CGCOM) señalan que en España el 41% de los médicos en activo tienen más de 55 años y hay un 9,1% que sigue activo habiendo superado los 65 años. En números absolutos significa que hay más de 20.000 médicos que superan los 65 años en activo y 70.000 en la franja entre 55 y 65 años. Para mantener un SNS (Sistema Nacional de Salud) con el mismo número de especialistas que ahora sería “necesario incorporar, de media, 9.000 profesionales al año” durante la próxima década. Este año serán, como mucho, 6.478.

Según la Organización Médica Colegial y el propio Ministerio de Sanidad, las especialidades médicas que presentan mayor déficit de profesionales, con una tasa de reposición muy inferior a uno, son Medicina de Familia, Pediatría, Cirugía General, Otorrinolaringología, Medicina Preventiva y Cirugía Ortopédica y Traumatología. "Esto se sabía que iba a pasar desde hace años porque nuestro SNS ‘vive’ del gran número de médicos que se incorporaron al sistema en los años 80. Pero nadie ha planificado y quizás, ya sea tarde. Evidentemente, vamos a tener un problema de número de médicos especialistas en los próximos años”, explica a La Información Vicente Matas. Según los últimos datos disponibles, el número de médicos colegiados en España es de 267.995, de los que 227.817 están en activo y, de éstos, 158.191 pertenecen, según el Ministerio de Sanidad, al SNS.

A partir de un estudio de hace tres años de la OMC se colige que cuando el número de jubilaciones de médicos estaba en torno a las 4.000 por año, hace una década, terminaban la formación especializada más de 6.000 médicos al año y “muchos de ellos no encontraban trabajo y permanecían parados durante todo el año para trabajar dos meses en verano. Sin embargo, cuando comenzaron a incrementarse el número de jubilaciones, en los últimos años, terminaban como especialistas menos médicos, fruto de los drásticos recortes en las plazas convocadas en los años 2011 y siguientes, que terminaban su formación en los años 2015 y siguientes. En definitiva, una descoordinación absoluta, a la que se ha sumado la emigración de muchos de nuestros médicos a países en los que se les ofrecen condiciones mucho mejores y estabilidad laboral”.

Por ello, “faltan médicos de varias especialidades y sobran licenciados en medicina que no han podido acceder a la formación MIR”. Y es que el incremento del número de Facultades nos ha colocado en los primeros puestos a nivel mundial con 44 Facultades de Medicina que van a formar, según datos del Ministerio de Educación, “a más de 7.500 alumnos al año, que no tienen garantizada una formación MIR”.

Gabriel Del Pozo es el secretario general de la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM). “Todo ésto”, la falta de médicos en unos años por los altos niveles de jubilación de quienes ahora están ejerciendo, “es algo que se veía venir, pero la Administración no ha llevado a cabo ninguna planificación. El que se nos viene es un problema, una vez más, por falta de previsión de nuestros responsables políticos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico. Y ahora andaremos como siempre, tratando de poner parches para solventar un problema ya conocido y que resolveremos de cualquier forma y no probablemente de la mejor manera”.

Según los datos del Sistema Nacional de Salud, en la actualidad hay 686.000 profesionales de la Salud frente a los 660.000 del pasado año. De ellos, 158.000 son médicos (el grueso, 85.000, pertenecientes a la Atención Hospitalaria y 43.000 a Atención Primaria). Además, hay 198.000 enfermeros (154.000 de Atención Hospitalaria). Pero por lo visto, ni el gasto sanitario ni el número de personal será suficiente para paliar la necesidad del país. Un grave problema.