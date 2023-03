Oloo, premio Harambee 2023: "Hay que ayudar a las africanas a crear negocios"

Otro año más, Harambee ONGD otorga su premio a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana. El proyecto, con 20 años de antigüedad, ha elegido a la científica keniana Florence Oloo como ganadora para esta XIV edición que se ha celebrado este miércoles en Madrid. Ella es catedrática de ciencias químicas en la Universidad Técnica de Kenia y directora de Garantía Académica y de Calidad de la misma universidad.

La doctora Oloo ha participado junto al presidente de la asociación africana, Antonio Hernández Deus, en una rueda de prensa previa a la entrega del premio, en la que ambos se han mostrado dispuestos a ayudar y favorecer los proyectos iniciados y desarrollados en África con el foco puesto en la mujer. Además, Hernández Deus ha recalcado que desde Harambee ONGD se desea "mostrar mostrar un conocimiento muy arraigado a África y a la mujer". En su intervención, Oloo ha destacado la importancia de ayudar a estas mujeres a poner en marcha sus negocios: "El programa con el que se cuenta es muy corto, pero los resultados son inmediatos".

Gracias a él, las mujeres "adquieren esa dignidad y mejoran su autoestima como mujer africana", y a pesar de que los recursos sean escasos, "sacan la fuerza para seguir adelante con sus negocios". De ahí que la científica haya considerado que para que aumente el volumen de negocios y se reduzca la incidencia de matrimonios precoces y embarazos adolescentes como fuente de ingresos, es necesario ampliar la cantidad de programas de emprendimiento para ayudar a estas mujeres: "Hay que ayudarles a ver que la dignidad es muy importante". Y es que con poco dinero pueden empezar sus negocios, mejorar su autoestima y sus ganas de querer "compartir con sus familias" esos ingresos que adquieren gracias a su trabajo y esfuerzo.

El objetivo es ayudar a superar las barreras ancestrales, éticas y económicas, dando prioridad a la educación y formación de todas ellas para motivarlas a levantar una sociedad en la que crezcan modelos de negocio para que puedan financiarse ellas mismas. Además, la doctora aseguraba que, "antes del curso, ninguna de estas mujeres tenía negocios y dependían principalmente de sus esposos o parejas para obtener dinero. Ahora dirigen su propio negocio".

La financiación ayuda a la mujer africana

En España, cada 11 de febrero se celebra el Día de la mujer y la niña en la ciencia. Durante toda la semana se ponen en marcha campañas para facilitar que las mujeres comiencen sus estudios con el propósito de superar la brecha que todavía existe. Oloo ha subrayado durante el encuentro que ella misma tuvo que "romper el techo de cristal", siendo la primera mujer que comenzó a investigar en Química en África y la primera mujer que convocó a especialistas de distintos países de su continente para introducir unos marcos normativos que respetasen la dignidad de las personas.

Actualmente, se dedica a poner en práctica ensayos clínicos, muchos relacionados con enfermedades como la malaria y la Covid-19. Sin embargo, Oloo ha asegurado que su pasión "es trabajar para la mujer que vive en las zonas rurales de Kenia". Su investigación se ha centrado en un lugar llamado Kanyawegi. Ahí trabaja desde el Centro de Esudios Jakana y ofrece programas de empoderamiento a niñas y mujeres de entre 18 y 30 años para mejorar su autoestima, confianza y permitirles iniciar e impulsar el cambio socioeconómico dentro de sus comunidades.

Sobre la inmigración de las mujeres de África, la doctora keniana ha manifestado que le da "mucha pena que las mujeres se vayan de sus comunidades" y ha sentenciado que si "los gobiernos en otros países mejoran el nivel de vida, la mujer no tendría que emigrar", pese a que el futuro que les espera en Europa es "muy duro". No obstante, da "gracias a la ayuda que proporciona Harambee recaudando los fondos para que podamos ayudar nosotras en África a tener soluciones que puedan ayudar a la gente ahí y no tengan que irse". La doctora ha comentado que "las mujeres que emigran a otros países se sienten muy solas", y por tanto hace una llamada a las organizaciones europeas para que reciban su apoyo. Toda una pionera.