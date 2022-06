Gas, agua, luz, alimentos... Maneras para poder ahorrar más dinero en casa.

El contexto económico que ha marcado el año 2022 ha llevado al aumento de los precios de un gran número de servicios, especialmente en lo que respecta a los gastos del hogar. El control de estas facturas puede hacer la diferencia a final de mes, cuando se notan los resultados de las estrategias de ahorro, y una buena organización es clave para alcanzar los objetivos propuestos. Para ello sirve la revisión de diferentes métodos a través de los cuales se pueden minimizar, dentro de lo posible, los desembolsos en lo que refiere a los servicios en casa.

La electricidad, que suele representar la mayor parte de los gastos del hogar, especialmente en los últimos meses, con las subidas astronómicas de la factura de la luz. Para poder reducir lo que se paga cada mes, las opciones incluyen algunas más conocidas, como no dejar la luz encendida en cualquier lugar en el que no se esté y desenchufar los aparatos que no se utilicen, pero otra fórmula es cambiar la iluminación por bombillas de tipo LED.

Reducir la factura

En el segundo lugar de los mayores gastos domésticos se encuentra el gas, especialmente en las temporadas más frías, cuya factura se puede abaratar despejando los radiadores, regulando la temperatura de la calefacción para que no sea tan alta y aislando las puertas y ventanas, por donde suele escapar el calor. En cuanto al agua, además de las soluciones obvias de no dejar el chorro abierto mientras se utiliza y tomar duchas en vez de usar bañeras, se puede instalar reductores en los grifos para controlar mejor el flujo.

El teléfono y las plataformas de suscripción de contenidos son apenas un ejemplo de gastos pequeños que a la larga terminan sumando mucho más que lo que solemos esperar, y es de suma importancia hacer un plan de gastos que fije los presupuestos de cada mes. La cesta de comida es también uno de los puntos más importantes de los desembolsos mensuales, un factor que impacta notablemente los gastos, lo que se puede reducir al atenerse a una lista de compra realizada previamente, escoger los supermercados con precios más baratos, evitar comprar más de lo que consumimos y cocinar para varios días en vez de cada día.