Qué es el informe de vida laboral, qué información contiene y cómo solicitarlo

Si estás vas a solicitar el paro o deseas apuntarte a un curso del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), deberás presentar como parte dela documentación un informe en el que se detallen los detalles de tu trayectoria profesional. La vida laboral es un documento que nos pueden pedir en muchas ocasiones. Por ejemplo, antes de firmar un contrato de trabajo o para solicitar la prestación por desempleo. Se trata de un documento que emite la Tesorería General de la Seguridad Social y que permite resumir la actividad laboral del titular. Es decir, incluye todas las situaciones de alta y baja en los distintos regímenes de la Seguridad Social y el número de días que ha estado en alta un trabajador.

La Seguridad Social se compone de varios regímenes: Régimen General –trabajador por cuenta ajena-, Régimen Especial de Trabajadores Autónomos -por cuenta propia-, Régimen Especial de Minería del Carbón y Régimen Especial de Minería del Carbón. Un trabajador puede estar dado de alta en uno de ellos o varios a la vez. Todo aparecerá en el informe de vida laboral.

Fecha de alta en una empresa

Además, se incluirán en las fechas. En concreto, en la vida laboral se especifica el día en que empezó la situación y el día que tiene efectos. La fecha de alta es la fecha en que el titular empieza a cotizar y suele coincidir con la fecha de efectos, aunque a veces puede variar. Las altas en la Seguridad Social deben ser previas o simultáneas al momento en que se producen. La fecha de alta es importante porque si se presenta con posterioridad tiene consecuencias sobre los derechos en la Seguridad Social. Y la Seguridad Social avisa que “solo en casos muy concretos es posible rectificar la fecha de efectos”.

Junto a la fecha de alta aparecerá la de baja –fin de la actividad laboral-. Determina cuando finaliza una situación y se deja de cotizar por ella. La Seguridad Social da un plazo de seis días para presentar una baja que ya se ha producido. Si la baja no se ha producido, el recuadro mostrara unas rayas discontinuas, que indican que la situación no se ha cerrado y prosigue.

Es posible que sumando todas las situaciones de alta salga un número de días cotizados a la Seguridad Social que no son exactamente los que computan a efectos de derechos sobre las prestaciones contributivas. Hay que tener en cuenta que, por ejemplo, cuando un trabajador está dado de alta en dos regímenes a la vez -está en situación de pluriempleo- o tenga dos trabajos a la vez –sea pluriempleado-, no cotiza por dos. Es decir, un trabajador no puede cotizar dos días por cada día trabajado aunque sea en sitios diferentes.

¿Cómo solicitar la vida laboral?

El informe de vida laboral es un documento que se puede obtener de manera gratuita. De hecho, la Seguridad Social destaca que hay que desconfiar "de quien le solicita dinero a cambio por realizarle el trámite”. Se puede solicitar y acceder al informe de forma inmediata a través de Import@ss, el portal de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS). En concreto, para realizar este trámite se debe acceder con el sistema Cl@ve Permanente, con PIN de autenficación a través del sistema Cl@ve, con certificado electrónico o a través de un SMS.

¿Puedo pedir la rectificación de un error en la vida laboral?

Toda la información recogida en un informe de vida laboral es la que tiene la Seguridad Social. Sin embargo, es posible que no haya registrado algún cambio o se haya incluido algún dato erróneo. "En la mayoría de los casos se producen con trabajos realizados hace muchos años cuando no existían bases informáticas”, explica la Seguridad Social. Si se detecta un error, el titular debe presentar una reclamación de datos de su vida laboral para corregirlo.

Esto es posible a través del servicio de Rectificación de informe de vida laboral a través de la Sede Electrónica de la Seguridad Social. El titular “deberá incorporar en la solicitud la mayor cantidad posible de información sobre las situaciones que desea corregir o incorporar -fechas, nombre de empresa, provincia, actividad realizada...-.

Una vez solicitada la rectificación de los datos, el interesado recibirá la confirmación de recepción de la solicitud por parte de la Tesorería General de la Seguridad Social. Y a través del correo electrónico que indique, se comunicará la finalización de la tramitación. Podrá comprobar que se han corregido o añadido los datos solicitados solicitando un nuevo informe de vida laboral.