La industria presiona a Ribera y exige que ahorren los sectores poco eficientes.

Las compañías de la gran industria de nuestro país aseguran que están "preparados" para el plan de ahorro energético que prepara la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, para este mes de septiembre. Según cuentan, llevan "varios años" ahorrando energía en todo su proceso de producción. Una práctica que, según dicen, es habitual en las industrias de metalurgia, sidedurgia y química. No obstante, advierten: quien debe hacerse cargo de los previsibles recortes de electricidad que la ministra anuncie en septiembre deben ser aquellos sectores que son menos eficientes energéticamente en su proceso de producción.

El plan de ahorro de Ribera mantiene en vilo a los principales sectores de la economía. Reducir el consumo de electricidad puede, por un lado, beneficiar, ya que se paga menos en la factura de la luz, pero, por otro lado, perjudicar, porque limita la producción de aquellas compañías que sean más dependientes de la energía para fabricar bienes. Un escenario que parece haber creado una 'guerra' entre sectores, temerosos de cómo esta medida pueda dañar sus negocios. Así, los comercios y la hostelería claman contra las externalidades negativas que genera el 'apagón' de Ribera, mientras que la gran industria (donde se encuentran 'gigantes' como Acerinox, ArcelorMittal, Sidenor o Alcoa) presiona para que la ministra cargue el ahorro en otros sectores de la economía.

"Por ahora vamos a ver qué dice el Gobierno... Nosotros, de momento, estamos haciendo los deberes, lo hemos venido haciendo con el paso del tiempo y el esfuerzo ya está hecho. Tendrán que aplicar el ahorro a aquellos sectores que no han hecho sus deberes. Y si una vez que todos se han puesto las pilas, nos toca apretarnos a nosotros, pues ya veremos cómo procederemos. Pero ahora lo que toca es que toda la sociedad, en su conjunto, nos pongamos las pilas y ahorremos energía. Nosotros, sin necesidad de que el Gobierno lo dijera, lo venimos haciendo porque nos va en ello nuestra actividad", aseguran fuentes de la patronal electrointensiva a La Información.

La gran industria quiere dejar claro un mensaje a la ministra Ribera: "No consumimos alegremente, optimizamos al máximo lo que hacemos". Una afirmación que explican: "Las industrias tienen sistemas de eficiencia energética. También hacemos auditorías energéticas, y en cada una, salen anualmente los puntos de mejora y el plazo para mejorarlo (entre 24 y 36 meses). Es una práctica que tenemos muy internalizada". Por último, lanzan un dardo para marcar terreno y diferenciarse de otros sectores: "Nos gustaría que el resto de la sociedad se contagiara de esa forma de ahorrar y ser eficientes".

La industria presiona a Ribera y exige que ahorren los sectores poco eficientes. Europa Press

Además, desde la patronal elogian la actuación del Gobierno con su plan de ahorro del 7%. "Todos nos vamos a ver beneficiados ya que reduciremos nuestra factura energética. Otra cosa es que se encasquille la situación de la guerra y haya un invierno frío que haga que el recorte del 7% sea insuficiente y la UE se planteé, por lo tanto, nuevas medidas. Pero a día de hoy no hay que ser alarmista y nos parece suficiente y adecuado", apuntan.

El sector atraviesa hoy un escenario complejo. Así, según el Índice de Producción Industrial (IPI) publicado hace unos días, las únicas actividades que registraron descensos fueron la metalurgia (del 10%), las industrias extractivas (6,5%), la fabricación de material y equipo eléctrico (2,2%), la fabricación de maquinaria y equipo (2,1%) y la industria química (0,5%). Una realidad que contrasta con otros sectores, como la fabricación de vehículos de motor o coquerías y refino de petróleo.

La incertidumbre generada por el Gobierno, que no ha querido desvelar hasta septiembre el conjunto del plan, ha provocado un escenario de inestabilidad entre los sectores económicos. No obstante, desde el Gobierno, que son conscientes de que la gran industria es un factor esencial en la recuperación, también reconocen que tiene que equilibrar el esfuerzo que pide Bruselas y no cargarlo todo en algunos sectores, por poco eficientes que sean en su consumo energético.