El abogado de la UE cuestiona el fallo de la plusvalía y abre paso para reclamar

La Unión Europea ha entrado en el debate sobre la plusvalía municipal al cuestionar por medio de un informe emitido por el abogado general de la organización supranacional, Maciej Szpunar, el régimen de responsabilidad patrimonial del Estado español, derivado de la ley de 2015 sobre el régimen jurídico del sector público. Al poner este presupuesto en entredicho, la UE abre la puerta, si el texto es ratificado por el Tribunal Europeo de Justicia, a reclamaciones millonarias de las liquidaciones de la plusvalía municipal, que fue declarada nula por el Tribunal Constitucional, pero en cuya sentencia se rechazó la opción de reclamar las liquidaciones ya emitidas y que no estén recurridas.

Szpunar considera que España restringe el derecho de sus ciudadanos a pedir indemnizaciones al Estado tras la sentencia del Tribunal Constitucional que anuló dicho impuesto, e insta a los jueces europeos a declarar ilegal el régimen español de responsabilidad del Estado por violar el principio de efectividad, que establece que no pueden articularse requisitos legislativos de manera que "imposibiliten o dificulten excesivamente" en la práctica obtener una indemnización.

Con esto, defiende que los recursos que pueden presentar los ciudadanos no tienen por objeto indemnizar los daños causados por el Estado legislador por una infracción del Derecho de la Unión, sino únicamente permitir que se indemnicen los daños causados como consecuencia de actos adoptados por la Administración sobre la base de una ley incompatible con el Derecho de la Unión.

Además, Szpunar asegura que el requisito exigido por la norma española, en virtud del cual antes de poder interponer el recurso, el particular debe haber obtenido ante cualquier instancia una sentencia firme denegatoria de un recurso contra la actuación administrativa que ocasionó el daño, es "absoluto" y, en consecuencia, "contrario al principio de efectividad", en la medida en que no prevé ninguna excepción para aquellos casos en los que el ejercicio de una vía de recurso previa puede plantear dificultades excesivas, "en particular cuando el daño es ocasionado directamente por la ley".

Avance contra la sentencia del TC

La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) ha comentado, tras conocer las consideraciones del abogado general de la UE, que el veredicto supone un primer paso para "tumbar" desde Europa la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la plusvalía municipal, a falta de que se confirmen por parte del Tribunal de la UE, algo que según señalan se suele producir en la mayoría de los casos.

En su sentencia, el TC dejó claro que no se pueden reclamar las resoluciones en los tribunales que hayan sido firmes, y también lo extendió a las resoluciones administrativas consolidadas, y a las liquidaciones, provisionales o definitivas, que no hayan sido impugnadas a la fecha de la sentencia, así como a las autoliquidaciones cuya rectificación no haya sido solicitada a dicha fecha.

"El objetivo fue claro: evitar la avalancha de reclamaciones justas de personas que han pagado una plusvalía siguiendo una metodología de cálculo errónea que no sabían que era reclamable y que ahora el Tribunal Constitucional pretende cerrarles todas las puertas", se denuncia desde la Asociación.