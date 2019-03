Lambán critica los anuncios 'antidiésel' de Ribera por el daño que hacen al sector

Javier Lambán no está de acuerdo con cómo ha gestionado el Gobierno central, de su mismo signo político, los anuncios para ir poniendo punto y final al diésel. En una entrevista en Heraldo, el presidente aragonés afirma que trasladó personalmente al presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez "que determinados anuncios y formas de gestionar el problema –en relación a la ministra Teresa Ribera– podían ser letales para el sector". A partir de ese momento, según reconoce Lambán, "Sánchez recondujo el tema y hubo una rápida intervención de la ministra de Industria, Reyes Maroto, que está teniendo un comportamiento ejemplar y apoya proyectos como el de Mobility City".

Lambán es consciente de que Opel es un motor para el empleo en Aragón y que los anuncios 'antidiésel' que salen de los ministros pueden hacer daño no solo en Aragón, sino también en Valencia o en Valladolid. "Al sector de la automoción lo tenemos que cuidar con mimo, porque está viviendo momentos de gran tensión; es fundamental que este sector mantenga su presencia y su potencia, por lo que significa directamente en la economía", añade el presidente que se juega su reeleección en apenas dos meses.

En esta mismo entrevista con Heraldo, Javier Lambán desvela que en la próxima legislatura Aragón comenzará a subvencionar a la factoría de Opel, tanto directamente como a las empresas auxiliares, como ya hacen todas las autonomías donde hay factorías automovilísticas. "Es un sistema que cumple la norma europea. Es una ayuda directa a Opel y luego un procedimiento de compra pública para disponer de un paquete de ayudas en I+D+i para las empresas auxiliares. La irrupción del coche eléctrico, la descarbonización y las amenazas de deslocalización nos obligan a echar el resto", añade.

Sobre el cierre de la central térmica de Endesa en Andorra, otro anuncio que afectará a la economía local, Lambán reconoce que el responsable de la eléctrica "dijo en mi presencia que el PP había dejado hundir el carbón. En los seis años de Rajoy no se hizo nada". Admite que han "intentado un compromiso entre el Gobierno central y Endesa para demorar el cierre, pero no ha sido posible y ahora tenemos que buscar soluciones urgentes". ¿Cuáles? "Ayudas para las cuencas mineras, que en este año sumarán cerca de 14 millones –8 para pymes y 5,7 para ayuntamientos–".

Los desencuentros con Sánchez

En el terreno político, Javier Lambán reconoce haber tenido desencuentro son Sánchez, pero añade que no son de gravedad: "Con Sánchez, al margen de los tópicos sobre nuestra relación personal, no hay grandes desencuentros, pero si es necesario los tendré. Yo no soy delegado del gobierno de Rajoy ni del Sánchez, ni de ningún otro ejecutivo de España, yo soy presidente de la Comunidad. Tengo muy claras las prioridades".

Lambán también anuncia que en la próxima legislatura deberá aumentarse la ejecución de inversiones en Aragón, que "nunca se han ejecutado de manera suficiente". "Y no se puede pedir más intensidad a un Gobierno que apenas lleva nueve meses", reconoce sobre el periodo de gracia que ha dado a Sánchez.

Sobre los pactos postelectorales, el presidente aragonés afirma que "la posición que está mantenido el PSOE en Aragón y en toda España con los posibles pactos postelectorales la marca Pedro Sánchez. Y yo la comparto. El PSOE tiene que mantener su apuesta por la centralidad. Y desde ese espacio yo estaré abierto a pactos de toda naturaleza, con la excepción de Vox".