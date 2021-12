Lo que la lava se llevó: "Hace cinco días que me despidieron. No hay visitantes".

Desde que empezó la erupción del volcán de Cumbre Vieja han pasado ya 100 días, devastadores para los habitantes de la isla canaria de La Palma. Los palmeros han sufrido durante este tiempo las consecuencias económicas, sociales y medioambientales de este 'mal sueño' del que aún no han despertado. A pesar de las ayudas públicas y de las donaciones privadas, los residentes de las zonas más afectadas siguen sufriendo los coletazos del drama. Aseguran que queda mucho para volver a la normalidad.

Laura es una de las últimas 'tocadas' por la erupción del volcán: ha perdido su empleo en el Parque Natural de los Tilos hace cinco días. No es la única: otros cuatro compañeros de su centro fueron despedidos: "[El miércoles] me despidieron. No hay visitantes"- cuenta a La Información. Esta educadora medioambiental llevaba cuatro años trabajando en atención al visitante en el conocido Parque: "Los turistas que llegan a la isla se centran solamente en la zona del volcán, que es lógico. Nosotros hemos pasado de recibir 90.000 visitantes a solo 40.000. Y eso que la erupción del volcán se produjo hace tres meses". Laura tiene dos hijos y cree que lo importante es centrarse en la reconstrucción económica de la isla. Con 38 años, le preocupa quedarse en el paro con niños a su cargo, pero no tira la toalla: "Le voy a dar una oportunidad a La Palma. Espero que las ayudas se repartan bien, porque tengo amigos que han tenido que marcharse", lamenta.

Desde el gobierno canario se atreven a hacer una estimación del perjuicio económico que causará el volcán en la isla: unos mil millones de euros en daños. También ha afectado drásticamente a los niveles de empleo insulares. Desde agricultores cuyas tierras han sido engullidas por la lava y la ceniza a profesionales del sector servicios como Laura, que han visto como el número de turistas que visitan la isla ha ido cayendo.

El número de parados en La Palma se sitúa en 8.328 en el mes de noviembre, mientras que en septiembre, cuando se produjo la erupción, la cifra era de 7.774. Es decir, según los últimos datos del Observatorio Canario de Empleo (OBECAN), el número de parados ha aumentado en 554 personas, cifra estimable cuando el total de habitantes ronda los 85.000, incluyendo menores y jubilados.

Pedro Sánchez, que ayer viajó a La Palma, ya anunció un paquete de medidas en su tercera visita de 206 millones de euros. A esta cantidad habría que sumarle los 40 millones que ya ha destinado el Gobierno de Canarias en esta primera fase y los 20 millones de ayuda a viviendas y enseres de primera necesidad aprobados por el Ejecutivo. También se acordó una partida de 2,5 millones en investigación.

El Ejecutivo canario, además, incluirá en sus presupuestos de 2022 una partida extraordinaria de 100 millones para comenzar a reconstruir la isla y 63 más dentro del plan de empleo extraordinario de La Palma, que generará 1.675 puestos de trabajo. Y, aparte, los 7,5 millones de ayudas en donativos que ha recibido el Cabildo de La Palma y la promesa de dinero procedente de Bruselas, que en total sitúan la cifra cerca de los 400 millones de euros.

Historias como la de Yomaira, que perdió su casa una semana después de que empezara la erupción, son difíciles de contar para quién lo sufre en sus propias carnes. A pesar de ello, esta mujer de 41 años se muestra fuerte y quiere contarlo en La Información después de terminar su jornada laboral: "Vi por la tele como se derrumbaba una casa verde que estaba cerca de la mía. Ahí me lo imaginé. Un vecino me lo confirmó después". Para ella, estos meses han sido un vaivén de emociones. Ha vivido hasta hace dos semanas con su hermana, y ahora ha alquilado un piso con su pequeño de 2 años: "Ha habido momentos en los que lo he pasado realmente mal. La mayoría de ayudas que he recibido han sido privadas. De las instituciones públicas recibí la semana pasada 2.500 euros del Cabildo de La Palma, y ayudas alimentarias de los servicios sociales. Apenas llegan".

Sin embargo, son muchos quiénes se quejan de que no están llegando las ayudas o que, al menos, no las perciben. Paula es voluntaria en Unión Palmera Animalista (UPA), una asociación que se dedica al cuidado y protección de animales en una isla que no cuenta con ningún refugio: "Especialmente nos dedicamos a los gatos. La zona más afectada por la erupción es una zona muy rural, por lo que son hogares que tienen muchos animales". Paula denuncia que el Cabildo no se ha puesto en contacto con ellos y que no se ha interesado por una labor "que corresponde a las Administraciones". No entiende porque las instituciones se jactan de que han llegado las ayudas públicas cuando ellos no las están percibiendo: "Nosotros estamos tirando para adelante gracias a donativos privados. Desde la erupción hemos recibido más de 20.000 euros en donaciones.