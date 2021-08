Un litigio de Allianz pone en jaque el auxilio en carretera de las aseguradoras

Una demanda judicial presentada contra Allianz Partners, antigua Mondial Assistance y empresa de servicios de asistencia en carretera y seguros de viajes del grupo asegurador alemán, amenaza con zarandear el segmento de los servicios de asistencia en ruta a los conductores, controlado por las grandes aseguradoras y que moviliza una flota de más de 11.000 vehículos según datos de ADA. La demanda, que está en curso en el Juzgado de lo Mercantil de Madrid y a la que ha tenido acceso La Información, denuncia las condiciones supuestamente abusivas que la aseguradora impone a los gruistas que contrata para garantizar la asistencia de sus asegurados, la acusa de aprovechar su posición de dominio para instaurar prácticas anticompetitivas y revela prácticas en las que la compañía priorizaría sus intereses económicos sobre la adecuada atención a las incidencias que sufren sus asegurados.

Fuentes del sector de la asistencia en carretera aseguran que las situaciones denunciadas en la demanda contra Allianz no suponen un caso aislado en el ámbito de los servicios de asistencia en carretera. Aseguran, por el contrario, que suponen una práctica habitual en el sector y recuerdan que ya se han denunciado públicamente en el pasado, aunque no llegando a los tribunales. Fuentes de Allianz Partners consultadas por este medio han optado por no pronunciarse sobre el particular al tratarse de un asunto pendiente de resolución judicial.

La denuncia, que plantea también una reclamación económica millonaria a la compañía aseguradora por el lucro cesante derivado de esas prácticas supuestamente abusivas y contrarias a la competencia, incide en el hecho de que la aseguradora impone a sus proveedores unas tarifas pírricas, que se sitúan por debajo del coste eficiente de la prestación del servicio aprovechando la dependencia que éstos tienen de los encargos que reciben por parte de la compañía. Detalla un 'modus operandi' según el cual, la aseguradora encomendaría a las grúas de su red las asistencias más rentables económicamente por la proximidad del vehículo averiado o por el momento del día en que se produce la incidencia y dejaría para las grúas de apoyo que tiene contratadas con externos para garantizar el servicio a sus asegurados aquellos servicios que bien por lejanía o bien por el momento en que se producen - noches, fines de semana...- son menos rentables económicamente generando una asimetría de mercado.

En este sentido, la demanda interpuesta contra Allianz pretende acreditar que la compañía reserva los servicios más rentables y abona tarifas superiores a las grúas de su red (Neoasistencia) en tanto que "le pasa los servicios que no quiere realizar Neoasistencia porque no le son rentables a las tarifas que le paga la matriz" a los externos, en lo que los demandantes observan como un abuso de mercado y una práctica anticompetitiva tanto según la Ley de Defensa de la Competencia como según la normativa europea, que prohíbe todo acuerdo, decisión o práctica que tenga por objeto impedir, restringir o falsear la competencia dentro de un mercado nacional.

El documento al que ha tenido acceso La Información denuncia de hecho la creación de Neoasistencia, la empresa controlada al 100% por Allianz Partners que supuestamente se encarga de las asistencias más rentables económicamente y que opera a través de trabajadores autónomos subcontratados en las áreas metropolitanas de Madrid y Barcelona, como una práctica anticompetitiva en sí misma, bajo el argumento de que ha tenido como consecuencia el deterioro de las condiciones contractuales para las empresas y profesionales ajenos a esa red, la caída de sus encargos y en última instancia su expulsión virtual del mercado en el que también podían actuar como competidores de Neoasistencia.

Fuentes del sector subrayan que el sentido de la resolución que adopte el Juzgado de lo Mercantil del Madrid puede suponer un auténtico seísmo en el sector y obligar a modificar un buen puñado de contratos que diversas aseguradoras tienen ahora con externos y que operan con condiciones similares e incluso aún más leoninas que las de Allianz.

Los denunciantes recalcan asimismo que esta asimetría en el trato es tanto más sangrante por cuanto la aseguradora impone a sus proveedores una serie de condiciones muy estrictas de calidad en el servicio, que alcanzan tanto al tipo de grúa que se debe utilizar en las asistencias relacionadas con el contrato, como a los tiempos de respuesta, el personal disponible, la uniformidad del mismo, los logotipos o incluso los servicios de reparación o traslado a taller, cuyo incumplimiento se penaliza económicamente.

En perjuicio de los asegurados

La demanda judicial señala que estas prácticas, además, van en perjuicio de los asegurados y de las condiciones de seguridad vial, ya que, según el relato que se realiza en la misma, prioriza criterios puramente económicos sobre la asistencia del asegurado y sobre la seguridad de las vías públicas al resolver las incidencias en función de criterios de rentabilidad más que de urgencia.

El argumento no es menor. El Gobierno aprobó el pasado mes de marzo un Real Decreto de Auxilio en Carretera que introdujo un buen número de modificaciones en la norma para tratar de garantizar la seguridad tanto de los profesionales que prestan servicios de asistencia en carretera como de los propios usuarios, en un intento por reducir los accidentes con resultado de muerte que se producen en este tipo de operaciones de asistencia. La norma introduce normas para acelerar los procesos de asistencia como reconocer la prioridad de paso de los vehículos de asistencia en carretera para tratar de asegurar la zona del incidente a la mayor urgencia.