Los Dyson que comprar si me toca un pellizco de la Lotería de Navidad 

Se acercan las fiestas y no hay nada con más espíritu Navideño que el sorteo extraordinario de este 22 de diciembre. Como un año más, los anuncios de la Lotería de Navidad nos empujaron a comprar un décimo y compartir la felicidad con aquellos menos afortunados. Este año se repartirán hasta 2.520 millones de euros, así que aunque no nos toquen los 400.000 € por décimo que nos corresponderían de tocarnos el Gordo, todavía quedaran muchos premios por repartir.

Si aún no has comprado los regalos de Navidad con la esperanza de que te toque un buen pellizco, pero estás sin ideas, siempre puedes optar por un regalo que nunca va a fallar: las compras de productos para el hogar. En vez de renovar esa televisión en la que estás viendo a los niños de San Ildefonso cantar los números en full HD, puedes invertir tu pellizco en la tecnología de Dyson, además la empresa garantiza el envío en 1 a 5 días así que si lo pides ahora aún llegas a Papá Noel.

Dyson es una empresa de alta tecnología que se dedica a los productos del cuidado de la casa y del pelo. Si estás cansado de tener que agacharte cuando limpias la casa y ya no sabes en qué otro capricho gastarte lo que has ganado en la lotería, invertir en una mejora para la casa siempre es una buena opción.

Las aspiradoras que harán tu vida más fácil estas Navidades



Dyson te ofrece el robot aspirador Dyson 360 Heurist por 999,00 €, es decir, que si tienes en tu mano uno de los 8 números afortunados de los quintos precios, puedes gastarte tu dinero en este cómodo aspirador con el que nunca más tendrás el piso sucio y además te sobrarían 5,000 € del premio. El robot aspirador es un regalo bendición para todos aquellos que pasan el día trabajando y cuando llegan a casa solo quieren sentarse a descansar en vez de tener que empezar con una limpieza exhaustiva. Regálate un Dyson 360 y disfruta de una tarde navideña en familia contemplando la chimenea mientras el robot hace todo el trabajo.

Robot aspirador Dyson 360 Heurist Dyson

La aspiradora Dyson V12 es una versión más barata, no dispone de autonomía, pero no por ello es menos cómoda. Gracias a la innovadora de tecnología de la empresa nos encontramos con una aspiradora de mano ligera y sin cable. Por 679€ cuenta con 2 cepillos y 6 accesorios con los que limpiar la casa ya no será una actividad tan tediosa. El cepillo Motorbar está diseñado para todo tipo de suelos, con aspas que eliminan los pelos de mascotas y desenredan automáticamente y el otro cepillo, el iluminado, cuenta con una Con luz especial para suelos duros. Además, está diseñado para caber bajo los muebles. También cuenta con una Rinconera para limpiar los espacios reducidos y un cepillo para superficies delicadas para que no arañes la mesa buena de madera de roble envejecido.

Invierte tu premio en un capricho para estar siempre perfecta



Si el mundo de las aspiradoras no te llama la atención porque ya tienes una recién estrenada, Dyson te invita a invertir en tu aspecto personal con unas planchas, secadores y moldeadores que te dejarán el pelo como si acabases de pisar una peluquería profesional.

Si eres tan desafortunado como afortunado y te has llevado el premio por aproximación, con el Moldeador multifunción Dyson Airwrap puedes darte un capricho perfecto y además todavía te quedaría dinero para gastártelo en tapar agujeros, o darte una buena comilona.

Moldeador Airwrap de Dyson(Foto de ARCHIVO)10/10/2018 Europa Press

Si el último número de tu décimo es un dígito mayor o menor a que el Gordo, puedes llevarte hasta 2000 €, si tienes la aproximación del segundo premio te llevas 1250 euros por décimo jugado y con la aproximación al tercer premio te corresponden 960 €.

Este modelo de Dyson permite jugar con el pelo, siendo indiferente la longitud de este. Puede rizar y ondular en ambas direcciones y además incluye el secador alisador Coanda multifunción para secar, alisar y esconder cabellos encrespados.

Otro de los productos de Dyson que más se ha puesto de moda estos últimos meses ha sido el secador de pelo Dyson Supersonic. Cuenta con un sensor inteligente del calor, que mide la temperatura del aire más de 40 veces por segundo para evitar dañar tu pelo con temperaturas demasiado altas.

Además, incluye un nuevo accesorio para cabellos encrespados, que ayuda a levantar los cabellos más largos y ocultar los cabellos encrespados para conseguir en estas fechas de tanta humedad, frío y lluvia, un pelo suave y brillante. El precio del producto ronda los 400 € así que si solo te han tocado 100 euros de la pedrea, con la inversión de solo 300 euros más podrás lucir un pelo de anuncio.