El mercado de segundas residencias coge fuerza y pone al alquiler turístico al alza

La incertidumbre económica por el alza de tipos y la inflación no ha frenado al cien la compra de viviendas. Menos si se trata de la adquisición de una segunda residencia que actualmente en España se encuentra al alza y coge fuerza pese a la situación a nivel global. Ahora los españoles que compran una segunda vivienda están optando por alquilarla y esto ha dado alas al alquiler turístico porque aproximadamente un tercio de estos propietarios estaría dispuesto a alquilar su vivienda, y en particular la mayoría lo hace en alquiler vacacional tanto por la rentabilidad que genera como para esquivar los efectos de la Ley de Vivienda.

Así lo dice un informe realizado por el portal inmobiliario, Fotocasa, que asegura que un 36% de quienes compran una segunda residencia deciden alquilarla. En particular, un 23% opta por métodos de estancias cortas o turísticos, y sólo un 13% apuesta por el alquiler de larga duración (aún así aumentó 2 puntos porcentuales desde 2022). Para la directora de estudios y portavoz del portal, María Matos, “la mayoría de ellos la ponen en alquiler vacacional frente al de larga duración por su rentabilidad y para escapar de la Ley de Vivienda”. Cabe recordar que los alquileres de corta estancia (vacacionales, con contratos de hasta 11 meses o los alquileres por habitación) no están regulados por la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), por lo que no se ven afectados por la nueva normativa implementada por el Gobierno.

Es por esta misma razón, que muchos de los usuarios han comenzado a comprar nuevas viviendas en el último tiempo y se han lanzado al mercado del alquiler turístico. “Hay gran volumen de gente que desvía sus propiedades del alquiler de larga duración al de temporada- aquel que no está sujeto por la LAU- y esto se produce por la publicación en mayo de la ley, donde advierten de la regulación de los precios. Eso ha hecho que muchos propietarios busquen esquivar la regulación con contratos temporales en vez de los de largo plazo”, zanja el personal shopper inmobiliario, Iñaki Unsain. Ese porcentaje de españoles que quiere alquilar de forma turística aumentó cuatro puntos porcentuales desde el año pasado, cuando estaba en un 19%, algo que ocurre principalmente por la Ley, según señalan los expertos a este medio.

El estudio ‘Perfil del demandante de segunda residencia’, indica que esta decisión de alquilar va por la rentabilidad (en un 68%), mientras que el 29% lo hace para suavizar el gasto que trae la hipoteca del inmueble. Otro 9% buscará vender ese piso para generar una rentabilidad futura. Asimismo, quienes no desean alquilar su vivienda también tienen razones. En primer lugar por uso propio, seguido por el miedo que hay a que los inquilinos estropeen su vivienda, o incluso, que tengan problemas de impagos con la renta, lo que se ve actualmente aumentado según los expertos, por la Ley de Vivienda. Frente al temor por los gastos hipotecarios, el CEO de RN Tu Solución Hipotecaria, Ricardo Gulias, dice que la tendencia de comprar un segundo piso se ve beneficiada porque la concesión de hipotecas “no se han endurecido, ni en condiciones ni en concesión”.

“Las entidades mantienen los filtros como siempre y la conceden a aquellos consumidores que pueden pagarlas pues su endeudamiento se lo permite”, zanja Gulias. Por otra parte el documento también afirma que los compradores siguen utilizando estas viviendas- en gran parte- para uso residencial (en un 64%). Para Unsain, esto se debe sobre todo al auge del teletrabajo: “Es mucho más agradable trabajar en una segunda residencia y por eso creo que han subido los volúmenes de ventas de estas y que se ha convertido en un mercado al alza”. El CEO de RN Tu Solución Hipotecaria también ve el mercado de la compra de segundas residencias en España como una tendencia al alza. El especialista añade que aunque existan cambios en las condiciones hipotecarias, los beneficios de tener una propiedad tangible “con buenos ingresos y las mejoras en las condiciones de vida que brinda una segunda vivienda, respaldan la demanda creciente de este tipo de compras”.

Actualmente, el 23% quiere alquilar su segunda residencia de forma turística, y el año pasado era el 19% (aumentando 4 puntos porcentuales)

Para Gulias, el uso de segunda vivienda para el mercado turístico está siendo una oportunidad para obtener ingresos a través del alquiler. “Muchos compradores consideran que tener una segunda residencia es una excelente forma de generar ingresos adicionales, ya sea mediante alquileres vacacionales o contratos de larga duración. Esta estrategia les permite aprovechar su inversión y hacerla más rentable”, comenta. En segundo lugar, también destaca que hay un creciente reconocimiento de la propiedad inmobiliaria como un “valor seguro y una inversión sólida” y que a pesar de la incertidumbre económica, éstas inversiones “se ven como una forma de proteger y diversificar el patrimonio”.

“Aunque la demanda sigue estando protagonizada por la compra, es llamativo que el interés por alquilar una segunda residencia haya crecido tanto”, añade Matos. Desde 2022, la intención de alquilar una segunda residencia aumentó de un 35% al 46% estrechando la diferencia con quienes buscan comprar (un 54%). Unsain también sentencia que este tipo de alquiler se da por el alza de los precios y la falta de oferta, y que a raíz de las intervenciones del alquiler de la Ley como por las condiciones generales del mercado del arrendamiento, proyectos de ‘build to rent’ se están paralizando, lo que ha llevado a los inversores y propietarios a buscar nuevas opciones.