La patronal del turismo pide fijar límites a los pisos turísticos en la Ley de Vivienda

La patronal turística Exceltur ha pedido incluir la regulación de las viviendas turísticas en la nueva Ley de Vivienda acordada por los partidos que integran el Gobierno de coalición. El vicepresidente de la entidad, José Luis Zoreda, ha catalogado de "enorme contradicción" y "despropósito" el que la Ley de Vivienda no contemple la inclusión de las viviendas turísticas y que "no se tengan en cuenta sus externalidades sobre los precios de venta o alquiler", alertando también que la nueva normativa puede dar lugar a que se produzca un enorme traspaso de viviendas residenciales al mercado turístico.

Exceltur observa que, con los distintos límites fijados en la norma, que entre otros topa el precio del alquiler residencial en zonas tensionadas o califica como "grandes tenedores" a los propietarios con más de cinco viviendas, "se está generando un incentivo enorme de trasladar la vivienda residencial al mercado turístico", donde no hay límites a la subida de precios. De esta forma, piden subsanar en el trámite parlamentario todos los preceptos que puedan producir "el efecto contrario al deseado por el espíritu de la Ley".

La entidad también ha denunciado el "resurgir descontrolado" de los pisos turísticos, que según sus datos han pasado de 66.000 a 80.000 en el último año. "La demanda vuelve, las viviendas que salieron del mercado vuelven, pero muchas de ellas lo hacen sin cumplir la normativa", ha asegurado Óscar Perelli, director de estudios de la alianza empresarial.

La patronal, que asegura haberse reunido con altos cargos del Gobierno para trasladarles su posición coincidiendo con el lanzamiento de la nueva norma, ha reiterado su postura en defensa de la regulación de las VUT para controlar su expansión. "Nos sorprende que en la Ley de Vivienda no haya una reflexión sobre las viviendas de uso turístico, un factor tan importante que incide en las ciudades, que genera zonas tensionadas... que se mantenga el equilibrio deseado entre residentes y turistas pasa porque las normativas se cumplan", apuntan.

En línea con su postura habitual, Exceltur ha reclamado que se cumplan las normativas vigentes en las distintas comunidades autónomas y ayuntamientos y que rigen la ordenación de estos alquileres vacacionales. "Los hoteles están regulados, y las viviendas en algunas ciudades también, pero el problema es que no se cumple", ha alegado Perelli.

Zoreda, por su parte, ha invitado a las plataformas digitales tipo Airbnb a reflexionar sobre su modelo: "Hay un intermediario básico que no colabora en asegurar el cumplimiento de la legalidad vigente. Si las plataformas asumieran el compromiso de no subir nada que previamente no han cerciorado que sea legal, se terminaría el 95% del problema. Todo lo demás son intentos jurídicos de suplantar una capacidad que tienen las plataformas para conducir esta actividad y sector por los parámetros legales". En esta línea, Exceltur ha reclamado al Ejecutivo que, aprovechando la presidencia europea de la UE, asuma "un mayor liderazgo" que permita mejorar las normativas que "eviten el descontrol de las viviendas turísticas".