Met Gala: de la elegancia de Rosalia y Penélope Cruz a los dos vestidos de Zendaya y el precio de la invitación

La Met Gala deslumbró un año más. En nada quedó la amenaza de huelga resuelta 'in extremis' de trabajadores de Condé Nast, la editorial de Vogue, y este año no tuvieron que esperar a Rihanna, que siempre llega la última, pero esta vez canceló por enfermedad. Sí subieron la escalinata del Instituto de Moda del Museo de Arte Metropolitano (Met) celebridades del momento elegidas por Anna Wintour como Zendaya -que sorprendió con dos vestidos-, Kim Kardashian o Jennifer López. No faltó Rosalia y Penélope Cruz. Es la fiesta benéfica más esperada. Estar cuesta 75.000 dólares por invitación y en esta ocasión el código propuesto fue 'El jardín del tiempo', un relato de J.G. Ballard.

Zendaya, la primera en llegar a la Met Gala

Las miradas de asombro se las llevó la actriz y cantante Zendaya, en la cresta de la ola por la saga 'Dune', que apareció pronto con un vestido de alta costura escultural verde y azul, con lazada a la cintura y formas abullonadas, acompañada de su inseparable estilista Law Roach.

Zendaya llega a la Met Gala 2024 EFE

"Simplemente, (John) Galliano", dijo Roach a la prensa apostada en los laterales sobre el 'look', una de las creaciones de este diseñador para Maison Margiela y que le daba un aire malvado, complementado con un maquillaje dramático de cejas finas y sombra de ojos oscura. Eso no fue todo, ya que unas cuatro horas después, Zendaya repitió el desfile con un segundo conjunto: un vestido gris oscuro con corsé y gran volumen en la falda, en contraste con un tocado enorme con un colorido ramo de rosas, también de Galliano pero de su época en la casa Givenchy.

Zendaya lució un segundo vestido en la Met Gala EFE

Los mejores vestidos vintage

Entre medias, decenas de personalidades hicieron su propia interpretación del código de vestir romántico o sacaron sus mejores vestidos 'vintage' en consonancia con la exposición anual del Instituto de Moda del Met, sobre las bellas durmientes o prendas históricas frágiles.

Kim Kardashian, la reina de la osadía, se presentó con un diseño de Galliano para Margiela también, con un corsé que reducía su cintura a dimensiones inverosímiles.

Kim Kardashian llega a la Met Gala 2024 EFE

Jennifer Lopez epató con un sinuoso vestido semitransparente cubierto de brillantes, de Schiaparelli.

Jennifer Lopez llega a la Met Gala 2024 EFE

A juego con la temática natural, muchas invitadas lucieron flores en todas sus formas: en estampados, como Demi Moore; en adornos en relieve que salían del vestido, como Niki Minaj; en accesorios, como Sam Smith y Christian Cowan, en el cabello o incluso pintadas por los brazos.

Demi Moore llega a la Met Gala 2024 EFE

Penélope Cruz y Rosalía, centro de todas las miradas

Mientras, una nutrida representación latina puso un toque de alegría a la 'alfombra verde' previa a la exclusiva fiesta dentro del museo; desde Bad Bunny y Rauw Alejandro trajeados hasta Shakira y Cardi B, con aparatosos vestidos, pasando por las elegantes Penélope Cruz , elegante con un vestido de Chanel blanco y negro, y Rosalía, con un modelo estructurado negro de Dior.

La actriz española aprovechó su paso por la alfombra 'verde' para alabar la labor como directora de Maggie Gyllenhaal, con la que actualmente está rodando el filme 'The Bride'. "Llevamos un mes rodando, Maggie (Gyllenhaal) es una directora increíble, siempre me ha gustado mucho", reveló a Efe.

Penélope Cruz también dedicó unas cariñosas palabras a Anna Wintour, jefa de la edición estadounidense de la revista Vogue desde 1988 y directora del Instituto de Moda del Met. Cruz dijo sobre ella que hace un "gran trabajo" entre bambalinas y en la organización de este mediático evento, más allá de los que muestran los focos, y la definió como "una persona superdivertida".

Penélope Cruz llega a la Met Gala 2024 EFE

Rosalia llega a la Met Gala 2024 EFE

Chris Hemsworth y Elsa Pataky en la Met Gala 2024 EFE

Elsa Pataky no podía faltar a la Met Gala, que posó junto a su marido Chris Hemsworth. Para la ocasión la española optó por un vestido ajustado dorado. Por otra parte, los puertorriqueños Bad Bunny, con un traje azul marino con corsé, y Rauw Alejandro, con conjunto de traje blanco y detalles plateados, compartieron su gusto por estar presentes en la gran noche de la moda y se mostraron agradecidos a sus fans. "Estas cosas que estoy viviendo no me las imaginaba antes: gracias a Dios y a que trabajé para cumplir un sueño, se han cumplido otros", expresó el primero, mientras que el segundo, que admitió estar "tranquilo" gracias a dos "shots" de tequila, anticipó: "¡Yo voy a bailar!"

Bad Bunny llega a la Met Gala 2024 EFE

El espectacular tocado de Cardi B

Cardi B apareció con un tocado voluminoso, joyas de esmeralda y diamantes, y prácticamente bloqueó el paso de los demás con un espectacular vestido negro de tul, ayudada por una decena de jóvenes trajeados que levantaban la tela formando un enorme círculo a su alrededor.

Cardi B llega a la Met Gala 2024 EFE

Shakira debuta en la Met Gala

La cantante de 'I like it' se reunió feliz en lo alto de las escalinatas del Met con la colombiana Shakira, que debutó en la gala luciendo otro de los vestidos más llamativos, rojo y con una larga cola, y acompañada por su diseñador, Wes Gordon, de la casa Carolina Herrera. "Es la primera vez que estoy en la Met Gala, había sido invitada a venir antes, pero nunca pude. Ahora se dieron las cosas", detalló la intérprete de 'Hips don't lie', que dijo estar orgullosa de Carolina Herrera y de representar a la "comunidad latina" a través de su modelo.

Shakira llega a la Met Gala 2024 EFE

Otra colombiana, Karol G, se dejó ver con un sinuoso vestido plateado y larga melena rubia, pero apenas se pudo detener a hablar, como la cubana-estadounidense Camila Cabello, que llevaba también un vestido corte sirena de lentejuelas doradas con efecto roto en la cola.

Karol G llega a la Met Gala 2024 EFE

Jeff Bezos también se cuela en la gala

La sucesión de estrellas incluyó a la cineasta Greta Gerwig, acompañada de varias actrices, entre ellas Sienna Miller; las cantantes Ariana Grande, Lana del Rey y Kylie Minogue; las tenistas Venus y Serena Williams, modelos como Naomi Campbell y Gigi Hadid, y un empresario: Jeff Bezos.

El multimillonario fundador de Amazon se escabulló y cedió el foco a su prometida, Lauren Sánchez, que llevaba un vestido con flores de espejo; otras parejas 'poderosas' fueron las formadas por Chris Hemsworth y Elsa Pataky, o Nicole Kidman y Keith Urban.