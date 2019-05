El exministro Nadal alaba la 'mochila austriaca' y el contrato único de Rivera

Álvaro Nadal ha sido uno de los cerebros económicos del antiguo PP. Secretario de Economía durante 14 años, jefe de la Oficina Económica de La Moncloa y ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital ha participado en las decisiones más importantes de los dos mandatos de Mariano Rajoy. Ahora, apartado de la primera línea política, ha escrito un libro abordando cuáles son las reformas que, a su modo de ver, necesita España. Es la primera vez que un ex 'peso pesado' económico de los populares habla tan claro sobre cuestiones a tener en cuenta, como el futuro de las pensiones, la reforma laboral o el rescate financiero.

Uno de los aspectos que más sorprenden del libro de Nadal -'Lo que no son cuentas son cuentos' (Deusto)- es su alabanza hacia de los planes económicos que impulsa Ciudadanos. Es un claro 'piropo' hacia el equipo que dirige Luis Garicano, aunque algunas materias también han sido propuestas por el PP. Esto es lo que dice el exministro popular: "La propuesta de Ciudadanos es más elaborada y se basa en algunas ideas de economistas de gran prestigio. Sin embargo, no ataca el problema de raíz, sino algunas cuestiones parciales del mismo. Ciudadanos, en esencia, propone dos actuaciones: la eliminación de los contratos temporales e indefinidos y su sustitución por un contrato único, y la creación de un impuesto negativo sobre la renta llamado 'complemento salarial'".

Sobre el contrato único, Nadal afirma que su implantación haría que "no decidan únicamente los 'outsiders' [los que acaban de llegar a las empresas], pero no soluciona el problema. Además, la puede tener duda sobre si invertir o no en los recién llegados". Sobre el complemento salarial (también llamado 'complemento naranja'), Nadal asegura que se trata de "una propuesta correcta", pero para otro tipo de países ya que en España faltan puestos de trabajo para los trabajadores que hay y no trabajadores para los puestos de trabajo disponibles.

Álvaro Nadal alaba la propuesta de la 'mochila austriaca', una de las clásicas promesas de Cs y que el PP de Casado ha incorporado en su último programa electoral. "¿Y por qué no se aplica, pues?", se pregunta. "Por sus costes transitorios. Hasta que se implantase del todo, convivirían indemnizaciones por despido con la dotación del fondo, lo que es un sobrecoste inicial para las empresas y una pérdida sustancial de competitividad. Además, aunque no se pagasen muchas indemnizaciones por despido en este momento, supone que las empresas pagan ahora más, con la economía en crecimiento, y luego menos en recesión (pagan el fondo ahora, pero luego se ahorran las indemnizaciones). A largo plazo incluso es un ahorro para las empresas, pero a corto equivale a una subida sustancial de las cotizaciones sociales, lo que merma la competitividad, como decíamos. Es necesario diseñar bien el período transitorio".

La reforma laboral de Báñez

La reforma laboral que aprobó su antigua compañera Fátima Báñez es también puesta en valor por Álvaro Nadal en su libro que acaba de salir a la venta. El exresponsable económico del PP habla de una ley única "porque es profunda y ataca en muchos aspectos la raíz del problema, un problema que lleva décadas atenazando a la sociedad española". Se refiere a los conflictos entre trabajadores 'insiders', que llevan años en una empresa, y 'outsiders', los que tienen contratos temporales y los parados. Nadal no entiende por qué "a la sociedad española le cuesta abandonar el viejo sistema vertical, del que tanto presumía el franquismo".

El técnicos comercial y economista del Estado afirma que "los 'insiders' son mayoría, tanto entre los trabajadores como entre los votantes, y en democracia es imposible gobernar contra las mayorías. Por eso el enorme coste electoral que tienen las reformas laborales. Cada vez que uno de los grandes partidos en el gobierno ha realizado una reforma laboral, el coste en votos ha sido formidable. Especialmente la última, la de 2012, que fue la más profunda y la que con más intensidad abordó las diferencias entre 'insiders' y 'outsiders'". Eso explicaría la actual crisis que vive el PP de Casado.

Para Nadal, el resultado de la reforma laboral es excelente. "Desde el momento de menor nivel de empleo, a comienzos de 2013, han aumentado las afiliaciones a la Seguridad Social en 2.892.000 personas (hasta julio de 2018). En términos de la EPA, el incremento es también muy notable, 2.393.400 personas (hasta junio de 2018)".

Otro aspecto que Álvaro Nadal aborda en su libro es la subida salarial. Esto es lo que opina: "En determinados sectores y para los trabajadores temporales, sí que ha habido una disminución perceptible del salario real. Pero la solución no es aumentar a todos un 2 o un 3% como se ha acordado en el último y reciente pacto salarial, sino ir compensando a los que perdieron más en el pasado. Si no se compensa de forma diferente a unos y a otros, no se reducirán las diferencias". Considera que la propuesta de Sánchez de derogarla es una irresponsabilidad.