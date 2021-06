Por qué guardar dinero en casa es un peligro y cómo pierde parte de su valor

Casi cuatro de cada diez españoles guardan dinero debajo del colchón según un estudio de Banco de España y la CNMV, lo que supone un problema, ya que un día que se revise ese dinero puede ocurrir lo siguiente: "Tengo dinero debajo del colchón, he ido a echar un vistazo esta mañana y me he dado cuenta de que me faltaba". Básicamente, la cantidad física seguirá siendo la misma, pero se podrán comprar muchas menos cosas.

El causante no es el monstruo de los niños pequeños, sino el conocido como 'monstruo de la inflación'. Por hacer un breve inciso, cuando hablamos de inflación, nos referimos a la subida de los precios, por ejemplo, el aumento del precio de la cesta de la compra, la gasolina o de un café. Sin ir más lejos, la semana pasada, la inflación confirmó su escalada, ya que el IPC registra un incremento del 2,7% por los carburantes.

En comparación con la llegada del euro, el precio de un café en la actualidad se ha duplicado, por lo que con el dinero que se tiene guardado debajo de un colchón hoy se compran la mitad de cafés. En definitiva, la inflación del precio del café ha hecho que hoy con el mismo dinero se compre mucho menos, según explicaron los especialistas Maite López y Vicente Varó en un episodio de 'Finect Week'.

Y ojo a los datos, ya que desde 1999, la inflación en España no ha parado de subir alcanzando su cifra récord en 2007 (4,22%) y solo reduciéndose en 2014 (-1,04%). En 2019, la inflación media es del 1,03%. Asimismo, se espera que la tendencia siga siendo alcista con una subida del 2% para el final de este año según las previsiones del Banco de España.

¿Qué significa esto? Que dentro de 30 años más del 40% del valor del dinero guardado bajo el colchón lo perderás. Este es, sin duda alguna, el principal riesgo de guardar el dinero en casa. A ello se suman otras situaciones peligrosas como asaltos de ladrones o cualquier incidente casero como incendios o deterioro de las monedas y billetes.

¿Qué podemos hacer para evitar al ‘monstruo de la inflación’?

1. Sacar rentabilidad al dinero. Lo importante no es no perder dinero, sino no perder capacidad adquisitiva. Que nuestro dinero, pase el tiempo que pase, valga por lo menos lo mismo que el coste de la vida.

2. Invertir. Hay productos para todos, tanto para los más conservadores como los más arriesgados. Existen gestores profesionales para analizar dónde sacar rentabilidad al dinero, así como asesores financieros. Cualquier duda sobre estas cuestiones se puede consultar en la sección de preguntas de 'Finect'."Hablamos del colchón, pero esta situación es extensible a quien tenga el dinero quieto en cuentas corrientes o depósitos que dan prácticamente nada de interés", concluyen los expertos.