Pensión alimentaria: ¿estoy obligada a declararla en la Renta 2021?

Actualmente, resido en Extremadura, no tengo hijos, soy soltero y no he trabajado este año. Pero he ganado 8.000 euros netos en apuestas deportivas. He leído que el mínimo personal son 5.500, y entiendo, pues, que solo pagaría un 19% sobre 2.500 euros el año que viene, pero no estoy seguro. ¿Podrían decirme ustedes cuanto pagarían de IRPF el año que viene? Muchas gracias de antemano.