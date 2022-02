El PNV anuncia que negociará hasta el "último minuto" por la reforma laboral. 

El presidente del PNV en Álava, José Antonio Suso, ha reiterado que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales es "esencial" para su partido y, además, "no modifica" la reforma laboral. Asimismo, ha afirmado que su partido va a seguir negociando "pegado a la silla y hasta el último minuto" y ha advertido que convalidar la reforma laboral con los votos de Cs "no es el mejor acuerdo" porque, después, "vendrán más leyes".

En una entrevista concedida a Radio Vitoria, recogida por Europa Press, Suso ha lamentado que el Gobierno central pretende sacar adelante la reforma laboral, "tal y como está, sin una coma diferente a la que hay" en el acuerdo entre el Ejecutivo, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT. Según ha explicado, el PNV trasladó ya con anterioridad a las tres partes que la prevalencia de los convenios autonómicos sobre los estatales es "esencial", pero no se incorporó a la reforma, que, a su entender, no se "modifica" por la incorporación de este elemento.

José Antonio Suso ha remarcado que, si bien existe en Euskadi un acuerdo interprofesional entre sindicatos y patronal para la prevalencia de convenios vascos, "tiene un valor privado" y cualquier impugnación "lo puede llevar al garete". "Si estamos todos de acuerdo que en Euskadi el modelo vasco es distinto, la situación sindical es distinta, incorporémoslo a la ley. No pasa nada aunque esté incorporado, y se puede hacer", ha insistido.

Por ello, ha asegurado que el PNV mantiene "a día de hoy y a esta hora la misma posición que ayer y la semana pasada". "Es un elemento esencial y no cambia la reforma laboral", ha insistido José Antonio Suso, que ha advertido de que, "cuando se formula una ley, hay que llevarla al Congreso" y allí hay "otras sensibilidades con las que tiene que contar para aprobarla" el Ejecutivo.

En todo caso, ha afirmado que los jeltzales, "cuando nos sentamos en la silla" de una negociación, "no nos levantamos y quedan más de 24 horas hasta mañana para llegar a un acuerdo, y vamos a seguir", manteniendo su reivindicación. El PNV, ha reiterado, va a estar "pegado a la silla y hasta el último minuto".

El presidente del PNV en Álava ha afirmado que su formación prefiere que "se apruebe y se discuta después como proyecto de ley porque los Decretos ley son un instrumento que no nos gusta nada porque son como el trágala, o te lo comes o lo dejas".

"Preferimos que haya esa negociación como proyecto de ley pero, si el Gobierno nos da una fórmula que nos pueda satisfacer y se cumpla el objetivo que tenemos, estaríamos en disposición de que la reforma se apruebe porque tiene aspectos importantes. No es la reforma mejor del mundo pero sí tiene aspectos muy importantes que pueden generar un mayor nivel de estabilidad, de empleos fijos frente al actual lacra de empleos eventuales", ha valorado.

Por otro lado, ha considerado que la convalidación este jueves en el Congreso "puede darse" con los apoyos de Cs y otros grupos minoritarios, pero ha advertido de que "no es el mejor acuerdo". Suso ha señalado que hay "diferencias importantes" porque la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, "no quiere saber nada de Cs y es su reforma". Además, a su entender, al PSOE "tampoco le interesa" un acuerdo con Cs porque "vienen más leyes, más problemas de este tipo" y, "cuando se empiezan con estas cosas, dejan arañazos". No obstante, ha precisado que al PNV le puede "molestar" esta situación pero, en función de cada ley, analizará "lo que nos interesa para Euskadi" y actuará al respecto.

Sobre el Ingreso Mínimo Vital

Por otro lado, ha esperado que el acuerdo para el traspaso del Ingreso Mínimo Vital a Euskadi "definitivamente quede ya fijado", tras negociarse "tres veces". "No podemos estar con acuerdos permanentes. Si seguimos así, está claro que la baraja empieza a resquebrajarse", ha advertido el presidente del PNV en Álava.