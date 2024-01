Por qué es vital no dilatar un despido (y el empleado puede agradecértelo)

Uno de los momentos más difíciles para cualquier líder o jefe es enfrentarse al proceso de despido de un empleado. Hay quienes no saben demostrar toda la asertividad y empatía que requieren este tipo de situaciones. Y hay quienes directamente dejan pasar el tiempo, incapaces de ejecutar una decisión que han tomado hace tiempo. Sin embargo, la dilatación de esta decisión no solo afecta negativamente a la organización, sino que también puede perjudicar al propio trabajador.

Eso es, al menos, lo que sostiene Ron Shaich, el fundador de Panera Bread, una de las mayores cadenas de panaderías y cafeterías de EEUU. En un reciente artículo publicado en Business Insider, el empresario compartió una visión reveladora sobre el tema, destacando por qué es crucial no demorar un despido y cómo, sorprendentemente, el empleado puede incluso agradecer esta decisión.

De hecho, lo cierto es que tomar la decisión de despedir a un empleado nunca es fácil, pero posponerla puede generar más problemas. Según un estudio de la Society for Human Resource Management, la mayoría de los empleadores cree que retener a empleados que no cumplen con las expectativas tiene un impacto negativo en la moral del equipo y la productividad. Esta dilatación en la toma de decisiones no solo socava el desempeño del equipo, sino que también puede dañar la imagen de la empresa y su cultura organizacional.

Un despido a tiempo puede reconducir una carrera

Por eso, cuando un jefe o líder de equipo toma la decisión de despedir a un empleado de manera oportuna, beneficia tanto a la organización como al individuo. El fundador de Panera Bread subraya que el despido rápido puede ser un acto de compasión. Permite al empleado comenzar el proceso de buscar nuevas oportunidades donde sus habilidades y competencias puedan ser mejor aprovechadas. Además, un despido oportuno libera a la organización de la carga de un desempeño deficiente, permitiendo enfocar los recursos en áreas más productivas.

Aunque pueda parecer contradictorio, muchos empleados despedidos reconocen, con el tiempo, un despido a tiempo es mejor que seguir en un ‘limbo’ laboral. Según un reciente estudio de Gallup, el 52% de los empleados despedidos entienden las razones detrás de su despido y consideran que esta experiencia les ha permitido llevar a un mejor camino en su carrera profesional. Además, un buen feedback es igual de importante: saber en qué áreas ha fallado, permite a cualquier trabajador enfocarse en mejorar sus habilidades o encontrar un rol más acorde a sus capacidades.

Buenas prácticas a la hora de despedir a alguien

Sea como fuere, para que el proceso de despido sea lo más beneficioso posible para todas las partes implicadas, lo mejor es seguir una serie de buenas prácticas (si te toca a ti despedir a tu empleado: