¿Quién da más? Corbyn quiere duplicar el salario mínimo de los jóvenes británicos

El líder del Partido Laborista británico, Jeremy Corbyn, ha prometido este sábado elevar de 4,35 libras a la hora (5 euros) a 10 libras a la hora (11,57 euros) el salario mínimo de los trabajadores de menos de 18 años, lo que supondría unas 2.500 libras más al año. "El mismo salario para el mismo trabajo difícilmente puede considerarse algo controvertido. ¿Por qué estamos discriminando a los jóvenes?", se ha preguntado Corbyn este sábado durante un acto en Birmingham.

"No hay ningún descuento en las tiendas por ser menor de edad. Es el momento de poner fin a esta discriminación", ha agregado. "Los jóvenes deben ser valorados y no explotados por empresarios que rebajan así sus gastos laborales. Si hacen el trabajo, págales su salario, un salario digno", ha remachado. En Reino Unido los menores de 16 y 17 años no están obligados a seguir estudiando y tienen ese salario mínimo, mientras que hasta los 25 el salario mínimo es de 8,21 libras a la hora, unas cifras fijadas por un organismo independiente que Corbyn quiere eliminar a partir de 2020.

Anteriormente el laborista Corbyn había prometido elevar el salario mínimo nacional -para mayores de 25 años- a 10 libras la hora si finalmente el laborismo llega al poder. Para el director del Instituto para los Estudios Fiscales, Paul Johnson, es una medida "dramática" que podría poner en la calle a muchos jóvenes. Un portavoz laborista, Chris Philp, ha destacado que en la última década se ha logrado reducir el desempleo juvenil y la economía "sigue creciendo, lo que da a la gente joven la seguridad de un futuro mejor".

En 2018 la tasa de empleo de los jóvenes de 16 y 17 años era del 44%, muy inferior al 65% de 1993, según el Informe de la Comisión de Salarios Bajos, la encargada de fijar el salario mínimo para cada tramo de edad.