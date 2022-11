Las renovables aseguran que la solución a la crisis es invertir en energías verdes. 

El sector de las renovables ha defendido que la única solución a la actual crisis energética pasa por invertir en las energías 'verdes' y tratar de "evitar inestabilidades regulatorias". En su participación en el VI Congreso Nacional de Energías Renovables organizado por APPA Renovables, el consejero delegado de Acciona Energía, Rafael Mateo, señaló que esta es "la única dirección", como demuestra el hecho de que en los seis primeros meses del año España ha ahorrado 12.000 millones de euros en importaciones por tener renovables y Europa casi 100.000 millones de euros.

Mateo explicó que "el problema es el gas", ya que ni Europa ni España cuentan con él, por lo que aseguró que las renovables "no son culpable de nada" y pidió que se las deje de llamar inframarginales. "No somos el problema, somos la solución. Hay que dejar de pensar en los fósiles y seguir pensando en que megavatio renovable que no tenemos es megavatio fósil que estamos importando", dijo.

Por otra parte, el consejero delegado de Capital Energy, Juan José Sánchez, advirtió de que la reciente subasta de renovables del pasado 22 de noviembre, en la que quedó desierta prácticamente la mayoría de los 3.300 MW que se ponían en juego, "ha mostrado una parte de la realidad del sector, que tiene que ver con las tensiones de las cadenas de suministro que genera incertidumbre". "La subasta ha reflejado eso, que el precio de reserva no reflejaba esa realidad", dijo.

No obstante, defendió que la subasta "sigue siendo un mecanismo interesante" para avanzar en la transición energética y sirve de complemento al resto de alternativas que hay en los mercados para los promotores. Asimismo, Sánchez consideró que el mensaje lanzado por la ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, de que no se prorrogará de nuevo el plazo para que los proyectos renovables consigan los permisos administrativos, que expira a finales del próximo mes de enero, ha ayudado a que haya "un ritmo mayor" de resoluciones.

No obstante, estimó que "sería malo dejar caer" proyectos que llevan años ya de maduración. "Son proyectos que se han trabajado mucho, no se gana nada dejando que caigan", añadió al respecto. Mientras, el responsable para España de China Three Gorges, Víctor Rodríguez, afirmó que en España existen unos procesos administrativos "que no son ágiles y son incompatibles" con los objetivos de renovables que se ha fijado el país.

"Hay que flexibilizar los trámites administrativos y que los proyectos pasen del papel al terreno", aseguró. Finalmente, el consejero delegado de RWE Renewables Iberia, Robert Navarro, aseguró que si un mercado no es marginalista "no es mercado", por lo que se debe "construir entre todos un mercado de precios realistas".