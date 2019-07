¿Qué requisitos debes cumplir para alquilar tu vivienda en vacaciones?

Muchos españoles apuestan por irse de vacaciones alquilando una vivienda, esta tendencia ha hecho que cada vez más propietarios decidan alquilar sus casas para conseguir unos ingresos extra durante ese período. Si estás interesado en realizarlo es importante conocer qué exige la ley y qué requisitos debe cumplir la vivienda para poder realizar todo el proceso de forma legal.

En primer lugar, hay que destacar que desde el pasado mes de marzo todos los pisos destinados al alquiler vacacional se rigen por la normativa sectorial turística, competencia de cada Comunidad, y no por la Ley de Arrendamientos Urbanos. El Real Decreto de Medidas Urgentes en materia de vivienda y alquiler amplió la exclusión de la vivienda de uso turístico, ya que hasta entonces la ley solo excluía a aquellos inmuebles patrocinados o comercializados en canales de oferta turística.

Es decir, diferencia claramente entre el arrendamiento de temporada, aquel de uso distinto al de vivienda, como por ejemplo los estudiantes que alquilan un piso solo durante el curso académico, y el arrendamiento para uso turístico. Este último, queda definido como "la cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística o por cualquier otro modo de comercialización o promoción, y realizada con finalidad lucrativa".

Requisitos

A pesar de que el Real Decreto remite la regulación de las viviendas de uso turístico a la normativa turística, también establece otro requisito: contar con la aprobación de la comunidad de vecinos, otorgándoles el poder de decisión. Así, las viviendas de uso turístico deberán contar con el ‘visto bueno’ de al menos tres quintas partes de propietarios, que deben votar a favor. Además, esta mayoría cualificada también puede condicionar el ejercicio de la actividad estableciendo cuotas especiales o incrementando la participación de los gastos comunes, hasta un 20%.

Una vez que el resto de propietarios han dado su aprobación, se debe conocer los requisitos de cada Comunidad Autónoma. La regulación es bastante dispar y con continuos cambios debido al impacto que el alquiler turístico está teniendo en las diferentes ciudades. Sin embargo, de forma general, las Comunidades exigen la inscripción de las viviendas en el Registro de Viviendas Turísticas para que pueden utilizarse como tal, además de contar con cédula de habitabilidad y estar suficientemente amueblada.

Madrid y Barcelona contra los pisos turísticos

Madrid y Barcelona son dos de las ciudades donde más ha incrementado el precio del alquiler, especialmente en las zonas del centro, impulsado en parte por el auge de los pisos turísticos. Los ayuntamientos de ambas ciudades, durante la legislatura anterior, establecieron una nueva normativa para regularizar esta actividad.

El ayuntamiento de la capital, entonces gobernado por Manuela Carmena, aprobó una nueva normativa referente a los pisos turísticos que, entre otros requisitos, estableció la obligatoriedad de contar con una entrada independiente desde la calle. Además, permite el alquiler por un plazo máximo de 90 días y superado este límite se exige la licencia como actividad terciaria de hospedaje .

Barcelona, por su parte, aprobó en 2017 el plan especial urbanístico de alojamientos turísticos (PEUAT) que limita la concesión de licencias para apartamentos de uso turístico. En concreto, la normativa diferencia en cuatro zonas la ciudad, en algunas de ellas donde ya no se otorgan más licencias, por lo que para obtener una alguien se tienen que dar de baja, y otras en las que si se dan nuevas. Sea cual sea la zona, la licencia se otorga sobre todo el edificio, no sobre un apartamento concreto, por lo que si un vecino no está de acuerdo no se dará la licencia.