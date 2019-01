Hacienda 'fuerza' a declarar sus ingresos a 120.000 propietarios de pisos turísticos

En la Agencia Tributaria también hay 'halcones' y 'palomas'. Están los inspectores que entienden que contra los defraudadores solo se puede actuar poniendo la sanción por delante y los que opinan, por el contrario, que con la información adecuada y poniendo fáciles las cosas para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones fiscales se obtienen resultados mucho más significativos. Hace un par de años la Agencia Tributaria comenzó a enviar cartas a contribuyentes de los que se sospechaba que obtenían ingresos poniendo sus viviendas o habitaciones en alquiler pero que no los declaraban - principalmente valiéndose de nuevas plataformas como AirBnB - advirtiéndoles de que les había tomado de la matrícula.

El director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, - un firme defensor del poder recaudatorio de las políticas de información e impulso del cumplimiento voluntario - ha revelado este miércoles que la sola recepción de dicha carta ha servido para que 120.000 contribuyentes hayan empezado a declarar de forma voluntaria esos ingresos como rendimiento del capital mobiliario en su Declaración anual de la Renta.

"Podríamos haber actuado de otro modo y enviar propuestas de liquidación masivas para aflorar las cuotas impagadas, pero nuestro objetivo es fomentar el crecimiento de la base de contribuyentes que cumplen con sus obligaciones fiscales de manera voluntaria y para ello tenemos que informarles de su situación antes de actuar. Y hemos conseguido un gran impacto recaudatorio de esta manera", ha explicado Gascón a los diputados de la Comisión de Presupuestos del Congreso, a los que ha advertido que éste va a ser el 'modus operandi' de la Agencia a partir de ahora.

De hecho, éste no es más que el primer capítulo de la ofensiva de la Agencia Tributaria para aflorar las cuotas no declaradas por ingresos obtenidos de la puesta oportunista de viviendas o habitaciones en alquiler a través de plataformas digitales. La Agencia Tributaria lanzó el pasado verano una campaña informativa para explicar a los contribuyentes en qué casos hay que declarar estos ingresos, por qué impuestos corresponde pagar y cómo deben cumplirse esas obligaciones fiscales, y a partir de este mes de enero ha comenzado a recibir información de plataformas digitales, como Airbnb o Homeaway, y de otro tipo de intermediarios sobre los usuarios de sus servicios que le van a permitir identificar a todos los agentes permanentes u ocasionales de este mercado y exigir el cumplimiento de sus obligaciones con el Fisco.

La intención de la Agencia Tributaria es utilizar esta información para advertir a los contribuyentes que pudieran no estar cumpliendo con sus obligaciones fiscales de tal situación y para actuar en segunda instancia si éstos no se avienen a tributar de manera voluntaria. Gascón avanzó que otro ámbito en el que también se está actuando de esta forma es de los propietarios de cuentas bancarias en el extranjero no declaradas.

En defensa de la previsión de ingresos del Gobierno

Tras dos jornadas de comparecencias parlamentarias que han servido para extender un velo de escepticismo sobre las cifras del proyecto de Presupuestos para 2019 del Gobierno, a cuenta de los análisis críticos sobre las mismas del Banco de España y de la Autoridad Fiscal, que se han ensañado particularmente en la escasa credibilidad de la previsión de ingresos, el director de la Agencia Tributaria ha ofrecido este miércoles la que hasta la fecha es la explicación más plausible de esa controvertida previsión de ingresos.

Las críticas del Banco de España y la Autoridad Fiscal se centraban en lo inflado de la previsión de nuevos ingresos del Gobierno, que aspiraba a generar 20.000 millones extra, una cuarta parte de los cuales vendrían de los cambios normativos introducidos en las últimas semanas.

Gascón ha explicado que las proyecciones de ingresos realizadas por la Agencia Tributaria se han basado en la evolución de la recaudación en 2018, que finalmente alcanzará los 208.000 millones de euros, 1.000 millones por encima del avance de liquidación que sustenta el proyecto presupuestario y que se incluyó en el conocido como 'libro amarillo'.

En 2018 los ingresos han crecido un 7,66% en términos reales y un 5,9% en términos homogéneos, es decir, descontando el impacto de las novedades normativas que entraron en vigor el pasado año. El director de la Agencia Tributaria ha considerado viable que si el año pasado con un crecimiento nominal (PIB+inflación) del 3,6% los ingresos fiscales crecieron un 5,9%, en 2019 con una previsión de crecimiento casi idéntica los ingresos se comporten de manera similar, lo que aportaría la base recaudatoria necesaria para cumplir el plan del Gobierno.

Claro, pero ¿y los 5.600 millones de ingresos extra por las nuevas medidas fiscales introducidas por el Gobierno Sánchez? Gascón ha explicado que respecto de las figuras tributarias ya existentes Hacienda se ha limitado a proyectar sobre 2019 el efecto que esas medidas hubieran tenido sobre la recaudación fiscal de este año y que respecto a los nuevos impuestos - el de transacciones financieras y el de servicios digitales - en el primer caso se ha calculado aplicando el tipo fiscal previsto a las operaciones que se sabe que se han realizado en 2018, y respecto al segundo se ha seguido la estimación de la Comisión Europea. Un método razonable que, al parecer, resulta en la ambiciosa previsión de ingresos de los Presupuestos de 2019.