Sánchez ve "razonable" la extensión al Brexit pero no descarta un 'divorcio duro'

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, considera "razonable" el nuevo aplazamiento al Brexit hasta el 31 de octubre que han concedido los 27 a la primera ministra británica, Theresa May, para darle tiempo para que busque un acuerdo con el Partido Laborista, aunque ha eludido aclarar si será la última prórroga.

"Hemos llegado a una solución razonable, de dar un tiempo, que demuestra que la Unión Europea lo que quiere es llegar a un acuerdo sobre la retirada de la Unión Europea por parte del Reino Unido", ha subrayado el jefe del Ejecutivo en declaraciones a la prensa tras pactar la nueva prórroga con Reino Unido.

Sánchez ha dejado claro que "nade quiere un 'hard' Brexit, una salida desordenada pero nadie descarta esa salida desordenada" y que "la pelota está en el tejado del Parlamento británico", que tiene que aprobar el Tratado de Retirada, al tiempo que ha pedido "altura de miras" al Gobierno de May y al Partido Laborista para llegar a un acuerdo para decidir "si sale o no de manera ordenada o desordenada".

Al ser preguntado si será la última prórroga que darán los 27 y si confían en que May sea capaz de llegar a un acuerdo con el Partido Laborista, Sánchez ha aclarado que "más que confiar" los 27 han ofrecido "todas las alternativas posibles al Parlamento británico para que lleguen a ese acuerdo" y ha recordado que dicho acuerdo se tenía que haber producido "antes del 12 de abril" según los términos de la primera prórroga.

"Ojalá lleguen a ese acuerdo el Gobierno y el Partido Laborista. El 30 de junio veremos cuál es la situación", ha subrayado, dejando claro que "hay que ir paso a paso". "El 31 de octubre se tendrá que tomar una decisión", ha dicho.

Sánchez ha defendido que "lo importante es dar el plazo de tiempo que necesite la política británica para encontrar la salida", teniendo en cuenta "la envergadura del desafío que tiene la sociedad británica" respecto al Brexit y por ello, ha insistido, la UE tiene que "facilitar el que pueda llegar a un acuerdo". Así, ha aclarado que "la posición de España ha sido de abrirse a una prórroga y una extensión de plazo más allá de la fecha", pero "al final" los 27 acordaron "que sea el 31 de octubre".

"Condiciones" para salvaguardar los intereses de la UE

Eso sí, Sánchez ha dejado claro que los 27 hayan acordado "condiciones" para una prórroga larga que salvaguardan los intereses de la Unión, incluido que los 27 puedan reunirse "para tratar temas que incumban a la Unión Europea en temas de política comunitaria" y que Reino Unido garantice "una cooperación leal y acorde con los principios y artículos del Tratado de la Unión" mientras participe en la política comunitaria y en la toma de decisiones. Sánchez ha añadido que cualquier acuerdo entre el Gobierno británico y la oposición tendrá que "ser respetuoso con los tratados de la Unión Europea y con las cuatro libertades".

Además, May también tendrá que aclarar si Reino Unido "va a participar o no" en las elecciones europeas de mayo en caso de no llegar a un acuerdo -algo que tendría que hacer si sigue siendo Estados miembro para el 22 de mayo-, aunque ha recordado que "la voluntad" de May es lograr un acuerdo antes de esa fecha con la oposición para evitarlas.

"La gran lección que hay que sacar de todo lo que está ocurriendo en el Reino Unido es que cuando se plantean procesos de decisión que se dejan en manos de la ciudadanía, basados en mentiras, como estamos viendo, se sitúa a la sociedad británica, lamentablemente, ante un callejón sin salida", ha subrayado, poniendo de relieve que el país no ha podido "gobernar esta situación".

Sánchez ha insistido en que los 27 han demostrado "altura de miras, perspectiva y compromiso", "inteligencia" y "voluntad política" para "que no se produzca un Brexit desordenado" y sus "consecuencias económicas y políticas" y a la vez lograr "tener la mejor de las relaciones con Reino Unido a partir de su salida".

Pero ha vuelto a lanzar un mensaje de "tranquilidad y confianza" a los españoles porque el Gobierno "ha hecho los deberes" y está preparado para "la eventualidad desafortunada de que saliera de forma desordenada" Reino Unido.