¿Tengo derecho a talar un árbol de la zona común de la comunidad de vecinos?

Cuando vivimos en una comunidad de vecinos en España existen aspectos muy variados que pueden generar disputas o conflictos entre los propietarios de las viviendas. Uno de ellos es el de cómo afectan los árboles que plantan cada uno de los vecinos en sus casas. Analizamos el asunto.

Los árboles, como todo el mundo sabe, son beneficiosos para la vida. Mejoran la calidad del aire, protegen de los efectos dañinos del sol y aportan bienestar también en una vivienda. Sin embargo, cuando hablamos en el contexto de una comunidad de vecinos, quitar los árboles que se plantan en según qué circunstancias un debate bastante repetido. Hay personas que pueden tener problemas con ellos. En concreto, si nos ceñimos a las distintas alergias que un vecino puede tener a alguna especie de árbol, el inconveniente se acentúa. ¿Existe alguna normativa en este sentido?

¿Puedo pedir al vecino quitar los árboles por ser alérgico a ellos?

Como tal, la ley no especifica nada en torno a las alergias como pretexto para que un propietario pueda exigir la tala de un árbol en una casa vecina. Sin embargo, las comunidades de vecinos dentro de sus estatutos sí contemplan la normativa de convivencia basándose en términos variados como la salubridad. Por ello, es aconsejable que, si una persona tiene alergia a según qué árboles o plantas, lo comunique a su comunidad de vecinos en las distintas asambleas con el objetivo de que se pueda acordar no plantar los árboles y plantas que puedan dañar a dicho propietario.

¿Qué dice la ley sobre plantar árboles en casas?

Si bien la ley en este punto no es específica en relación a las posibles alergias, sí lo es en cuanto a las condiciones y colocación de los árboles en los hogares y fincas. De este modo, el Código Civil establece la prohibición de la plantación de árboles a menos de dos metros de la frontera entre una propiedad y otra en el caso de árboles altos y de 50 centímetros en el caso de arbustos o árboles bajos. A partir de ahí, y si se incumple esta norma, el propietario vecino sí podrá solicitar quitar los árboles a quien los haya colocado en estas posiciones de inmediato. Por este motivo, si bien no se refleja directamente el derecho de un propietario a proteger su salud por ser alérgico a los árboles, de manera indirecta y atendiendo a esta normativa, puede vigilar que estos árboles no se sitúen cerca de él ni de su propiedad.

Por este motivo, quitar los árboles en una comunidad de propietarios puede ser necesario en ciertas circunstancias para garantizar la seguridad y el bienestar de los residentes. La evaluación profesional, los permisos correspondientes y la contratación de expertos cualificados son pasos esenciales para llevar a cabo este proceso de manera adecuada. Recordemos que los árboles son valiosos, pero cuando su presencia puede representar riesgos significativos, es importante tomar medidas responsables para asegurar la tranquilidad de todos.

En resumen, la tala de árboles en una propiedad debe llevarse a cabo respetando las distancias establecidas en el Código Civil y las normativas locales. Es fundamental conocer y cumplir estas regulaciones para evitar conflictos con los vecinos y garantizar una convivencia armoniosa. A partir de ahí, cabe insistir en la necesidad de comunicarte con tu comunidad de vecinos. Expón tus problemas relacionados con las alergias, actúa con diplomacia e intenta dialogar. Si esta vía fracasa, la ley te ampara a la hora de proteger el espacio de tu propiedad con respecto a los árboles que planten tus vecinos, pero no lo hace en materia concreta si hablamos de alergias.