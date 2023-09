Trabajo mejor pagado con estudios básicos: hasta 100.000 euros de sueldo

Acceder a los estudios universitarios no siempre es la primera opción para los estudiantes cuando piensan en su futuro al acabar el instituto. Sabiendo que no siempre un nivel elevado de estudios conlleva mejores sueldos, son muchos los que se fijan en otro tipo de trabajos que no implican una formación universitaria, pero que conllevan una retribución mensual elevada. Uno de esos trabajos es el de controlador aéreo, que cuenta con una media de salario de hasta 100.000 euros anuales, y para el que no es necesario acreditar formación superior.

El trabajo de controlador aéreo consiste en prestar servicio ATC (Air Traffic Control o Control del tráfico aéreo), dirigiendo el tránsito de los aviones en el espacio aéreo y en los aeropuertos que sea fluido, seguro y ordenado. El empleado encargado de estas funciones otorga a los pilotos autorizaciones pertinentes e incluye instrucciones e información necesaria para operar en el espacio aéreo. Este empleo, para el que se exige un alto nivel de responsabilidad, requiere de candidatos que tengan capacidad de percepción y proyección espacial.

El sueldo de los controladores aéreos puede alcanzar los 100.000 euros anuales, aunque la cifra puede verse alterada mediante horas extra y otros complementos en nómina. Para alcanzar el sueldo más elevado, en España se tiene en cuenta la experiencia, los profesionales con más años de destreza profesional son los mejores pagados. Además, trabajar en los aeropuertos con más tráfico aéreo también cuentan con sueldos más altos.

¿Qué estudios hay que tener para ser controlador aéreo?

Para aspirar a un puesto de trabajo como controlador aéreo, solo se necesita estar en posesión de una licencia específica. Además, se deberá acreditar el conocimiento elevado del inglés. Toda formación adicional que se acredite a la hora de presentarse a una vacante para cubrir uno de estos puestos podrás será un plus para alcanzar el objetivo.

¿Cómo es el trabajo de un controlador aéreo?

El controlador aéreo puede situarse en tres puestos o posiciones: torre, aproximación y ruta (el controlador de autorizaciones (DEL) -que es quien da las autorizaciones de Plan de Vuelo a las aeronaves salientes-, el controlador de Tierra (GND) -que guía a la aeronave "en tierra" por las calles de rodaje (TWY-Taxiway)-, el controlador de Torre (TWR) -que autoriza a la aeronave a aterrizar o despegar-, el controlador de Aproximación -que controla el espacio aéreo y maneja los tráficos que salen y llegan a uno o más aeropuertos-) y el controlador de Ruta o Área (ACC) -que controla el resto del espacio aéreo-.

El clima o el tráfico en pista son algunos de los factores que debe tener en cuenta el controlador aéreo para autorizar o no el despegue y aterrizaje de los aviones. Todo debe hacerse para asegurar la separación entre aviones y agilizar el tráfico en la pista.