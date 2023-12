La uva de mesa da la campanada antes de final de año y duplica su precio en origen

Como muchos productos alimentarios, la sana tradición de inaugurar el año nuevo degustando las 12 uvas de la suerte nos saldrá más caro que en 2022. Las uvas de mesa se preparan para dar la auténtica campanada de cara al próximo 31 de diciembre, sobre todo, las de la variante Aledo. Un tipo de uva que crece en el Valle del Vinalopó (Alicante) y la única en Europa reconocida con una Denominación de Origen Protegida (DOP). "Este año se vende todo y bien de precio", resume Esther quien junto a su pareja dirige una explotación de 7 hectáreas dedicadas a este fruto y cuenta con su propia marca ('Uvas Amaia'). A esta productora le han pagado sus uvas a 2,70 euros/kg en esta campaña, cuando en años anteriores les abonaban entre 1,20 y 1,40 euros/kg. Incluso por debajo del euro. En Mercamadrid, según sus estadísticas, en los últimos días se han comercializado ya más de 200.000 kg de esta uva con un rango de precios entre 4 y 2,50 euros/kg. Mientras que, en Mercabarna, han entrado ya 52.401 kg de uva blanca proveniente de Alicante a un precio medio de 5,14 euros por kilo.

Fuentes de la Denominación de Origen 'Uva de Mesa Embolsada del Vinalopó' apuntan hacia una menor producción este año y estiman una merma de "alrededor del 10% en todas las varientes" de la DOP (Victoria, Ideal, Doña María, Red Globe, Rosetti, Dominga y Aledo) tras "muchos meses con altas temperaturas sostenidas" que han terminado por "estresar"a la planta. Todo ello, en una campaña que se desarrolla entre septiembre y enero en la que también han estado más presentes las plagas y la "reducción de las materias activas". En este sentido, estas fuentes creen que lo anterior no impactará tan directamente en el precio y sostienen que todo "depende de cómo funcione el año" ya que se trata de un producto perecedero al que hay que dar salida. "El año pasado hubo una caída brutal del precio por no haber demanda", explican. Además, a pesar de reconocer una mayor demanda, no ven los precios mucho más caros que en otras ocasiones.

"El agua, los tratamientos, el estiércol, hasta el papel de los sacos: todo ha subido", destaca Esther quien dirige una explotación de 7 hectáreas en el Valle de Vinalopó (Alicante)

Por su parte, Esther ('Uvas Amaia') apunta que "la uva no subía desde 2021" y que la actual campaña vendría a compensar dos años muy malos "en los que hemos producido a pérdidas". En concreto, no duda en tachar de "desastre" la anterior campaña aunque lamenta que este año se haya producido "menos de 20.000 Kg de Uva Doña María" por las altas temperaturas y la sequía. Esta agricultora también pide valorar un cultivo que, en Vinalopó, se trabaja de una forma artesanal a través del embolsado, y que no ha estado ajena a la escalada de los insumos desde el inicio de la guerra en Ucrania (febrero de 2022). "El agua, los tratamientos, el estiércol, hasta el papel de los sacos: todo ha subido", afirma.

Desde COAG estimaban en noviembre que entre los precios en origen y los que abonan los consumidores en el caso de la uva de mesa había un incremento de hasta un 537%. Esta organización agraria realiza este estudio mensual, a partir de una muestra de supermercados, y señalaban que al agricultor le pagaban a 0,92 euros/kg por su producto mientras que el consumidor abonaba una media de 5,86 euros/kg.

Clima y escalada de los insumos

La responsable de 'Uvas Amaia' también destaca el impacto de la última reforma de la Ley de la Cadena Agroalimentaria, que incluye desde mediados de año, la obligatoriedad de registro digital de los contratos agrarios y establece que estos cubran los costes de producción en que incurran los agricultores. "Antes los precios no llegaban al euro por kilo con comisiones aparte", apunta sobre un mercado que se ha "espabilado" y "levantado".

"Hay muy poca uva para Navidad y muy cara", apunta Antonio Costa que es presidente de COAG en Totana (Murcia)

En la vecina Murcia, otra de las zonas productoras de uva de mesa en esta época del año, el presidente de la organización agraria COAG en Totana Antonio Costa también detecta una menor producción por la influencia del clima "aunque la calidad da la talla". Costa destaca la fuerte demanda en los meses de septiembre y octubre: "Hay muy poca uva para Navidad y muy cara", resume sobre una campaña que define como "no mala" y "más rápida". Preguntado por los precios en origen reconoce que "estos se encuentran ya por encima del euro por kilo, tras años por debajo". Sin embargo, recuerda que los costes de producción se han disparado en los últimos años: "Los abonos, los plásticos por la guerra de Israel con Gaza, la mano de obra...", enumera.

Costa, que también es productor de uva de mesa, afirma que en su explotación la producción ha sido similar a la de 2022, "con algún kilo menos", y que ya ha vendido "casi todo". Sobre todo a finales de septiembre y octubre. En cualquier caso, explica, que solo dedica al mercado interior el 15% de la cosecha mientras que el resto lo exporta a Europa o Asia.