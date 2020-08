El e-learning se dispara a la sombra de la pandemia con crecimientos del 30%

"Dicen que con la pandemia, el e-learning ha venido para quedarse... pero el e-learning ya estaba para quedarse". Las palabras de José Lozano, uno de los máximos expertos en aprendizaje electrónico de España, CEO y fundador de AEFOL, organizador de la feria Expoelearning y uno de los fundadores de la UOC, Universitat Oberta de Catalunya (pionera en los cursos online en España), son significativas. El aprendizaje a través de la tecnología ya estaba presente en todo el mundo, pero la pandemia, el confinamiento, el cierre de colegios y universidades y el teletrabajo han supuesto un auténtico ‘boom’ para una forma de aprendizaje que utilizan millones de personas en todo el mundo. Solo en España, 2,5 millones de personas realizaron algún tipo de curso online en 2019 a través de un sector que ya mueve en nuestro país más de 2.000 millones de euros al año.

Pero, ¿qué es realmente el e-learning? Digamos que es una forma de aprendizaje que utiliza la tecnología. "El triángulo del e-learning está formado por tres lados", explica Lozano, "la tecnología (software, un campus virtual, un LMS, una plataforma...), los contenidos y los servicios (tutores online...). Las combinaciones de tecnología, contenidos y servicios dan múltiples formatos de e-learning. Cuando vas a una clase presencial estás entre cuatro paredes. Hay una coincidencia de espacio y de tiempo entre el alumno y el profesor. Cuando se rompre esa barrera de espacio y de tiempo, yo puedo aprender cuando lo necesito, cuando quiero, donde quiero, a través de una conexión a internet, y accedo a un entorno virtual de aprendizaje, se da una libertad inédita en la historia de la humanidad y, por supuesto, en la educación. En mi opinión, el e-learning supera ya a la invención de la imprenta", sentencia.

El e-learning se inventó en Estados Unidos a principios de los años setenta del siglo XX cuando el Pentágono y el Gobierno de EEUU idearon un método de aprendizaje para los miles de soldados estadounidense repartidos por el mundo. A España llegó un cuarto de siglo después, en 1995. Entonces, la Universitat Oberta de Catalunya instauró sus dos primeros máster online en Empresariales y Psicopedagogía. Hoy en día, en España hay media docena de universidades 100% online y la gran mayoría de las 83 universidades, públicas y privadas, que existen en España imparten cursos y másters 100% online.

En nuestro país, 250.000 personas estudían grados o postgrados online, el 15% de toda la población universitaria. En este sentido, es paradigmática la situación de la Universidad Internacional de La Rioja (UNIR). Fundada en 2009, es un centro privado totalmente online, con sede central en Logroño y presencia en México, Colombia, Ecuador o Perú. A mediados de 2020 contaba con más de 48.000 alumnos en estudios oficiales, de los cuales 17.000 son extranjeros, principalmente latinoamericanos. La líder de la educación universitaria online en España, del grupo Proeduca, cotiza en el Mercado Alternativo Bursátil (MAB) desde octubre de 2019 y es una firme candidata al salto la Mercado Continuo tras superar la barrera de los 500 millones de capitalización de mercado. Con unas estructuras ya sólidas desde hace años, la UNIR se ha disparado con el 'boom' de la educación online que ha supuesto la pandemia de la Covid-19.

Pero el e-learning no solo se ha introducido a velocidad de vértigo en el mundo universitario. Actualmente hay 150.000 personas en España que cursan estudios online de Bachillerato o Formación Profesional. El fenómeno es particularmente significativo en la FP. "En los últimos 4 0 5 años ha aumentado espectacularmente el crecimiento de estudiantes online de sus grados. Ya hay multitud de escuelas que ofertan cursos de FP oficiales de modalidad virtual y otras especializadas totalmente online. Es un fenómeno que no para de crecer", explica José Lozano.

"Estamos en un cambio de modelo formativo"

En el mundo de la FP, CCC es un claro exponente de la formación a distancia en España empleado por más de tres millones de personas. Acaba de cumplir 80 años y se está transformando hacia el e-learning, "como todas las empresas de formación que quieren progresar en esta nueva era del aprendizaje". Otra de las empresas destacadas en este sentido es CEAC. "Estamos en un cambio de modelo formativo", se dice desde CEAC, espcializada en FP y en la que la inscripción a sus cursos a distancia ha aumentado un 10% este primer semestre de 2020. Según datos de CEAC, en la actualidad el número de matriculados en sus cursos online es de más de 24.000 mientras que en enero eran alrededor de 22.000 alumnos. Como dato significativo, el 30% de las nuevas matriculaciones en CEAC se producen en el área de la salud. La pandemia las ha disparado.

Pero no solo la educación se lanza al aprendizaje online; la empresa también ha sucumbido al e-learning. "Todas las compañías del Ibex 35 utilizan el aprendizaje online y tecnológico para sus empleados. Empezaron los bancos y ahora todas las grandes empresas usan la tecnología para formar a sus trabajadores". Es más, fuentes del sector del aprendizaje online consideran que ya en España todas las empresas de más de 500 trabajadores utilizan, de una manera u otra, la formación online para sus empleados. En el Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE), por ejemplo, la mayoría de los cursos de formación para desempleados que imparte son también online.

El e-learning mueve al año 65.000 millones de euros en todo el mundo y un estudio de Informa D&B cifra en 1.500 millones de euros la facturación del sector en España en el año 2018. Un negocio que lleva creciendo en el entorno del 8-10% en los últimos 10 años y que en 2020 "se disparará con un crecimiento cercano al 30%", vaticina el CEO de AEFOL. Estados Unidos es la principal potencia mundial en este sentido y España se sitúa a la cabeza en Europa, "quizás un poco por detrás de Reino Unido y Alemania, pero a la par de Francia y muy por encima de Italia". Destaca España en este mundo del e-learning en la fabricación y creación de contenidos a lo que le ayuda sobremanera el mercado potencial de 550 millones de hispanoablantes en Latianoamérica.

"Es difícl cuantificar el dinero que factura el aprendizaje online en España, pero nuestros estudios cifran en unos 2.000 millones de euros, y creciendo, la cifra de negocio del e-learning en nuestro país", explica Lozano. "Hay que tener en cuenta que además de las universidades, escuelas de FP, etcétera, hay 250 empresas en España que generan plataformas, apps, software, contenidos... Es un mundo en constante crecimiento", asergura. Como ejemplo, su propia empresa, que, en colaboración con Ifema, organizará en marzo de 2021 en Madrid -si la pandemia lo permite- la 20ª edición de Expoelerning (se han celebrado otras siete ferias en Latinoamérica). Curiosamente, la edición de este año fue la última feria celebrada en Ifema antes del confinamiento, y en ella participaron ponentes y empresas de más de 35 países.

Pero quizás, el mayor exponente del sector en nuestro país en la creación de plataformas, contenidos y software de e-learning sea la gallega Netex, compañía que desde octubre de 2017 cotiza en el MAB. Creada en 1997 por Carlos Ezquerro y José Ramón Mosteiro, cuando en España internet era todavía una cosa de ‘cuatro chalados’ y el número de cibernautas apenas era de 300.000. Con productos premiados por las consultoras del sector más importantes de Europa y Estados Unidos, Netex cuenta con más de 140 empleados, tiene su sede principal en A Coruña, aunque cuenta también con oficinas en Madrid, Barcelona, Londres, India, Mexico y proyecta otra en Nueva York,. Exporta a más de 35 países, cuenta con más de 2 millones de usuarios, ha obtenido un Ebitda cercano a los dos millones de euros en 2019 y espera para este año unos ingresos de 10 millones de euros.

Intrusismo y 'cursos milagro"

Sin embargo, en el mundo del e-learning no todo es de color de rosa. "Hay intrusismo y falta legislación y ordenación en España", dicen los expertos. "Por un lado, no todo es e-learning. Que yo me grabe en vídeo una clase, esté una hora hablando y la difunda a mis alumnos, sin más, no es e-learning. Eso, en todo caso, será una clase presencial grabada en video, no e-learning, que es mucho más". Además, están "los cursos ‘milagro’ y low coast", denuncia José Lozano. "¿Un máster online por 400 euros cuando los de las principales escuelas de negocios del mundo cuestan 40.000 o 50.000 euros. Que un grupo de emprendedores monte una empresa online y ofrezcan cursos con cuatro videso y cuatro experiencias está muy bien, pero eso no es un máster. Será otra cosa, pero no se puede llamar máster y menos MBA. El Gobierno debería de regular bien estas cosas para que los ciudadanos y aquél que quiera estudiar y matricularse en un curso online ni se llame a engaño ni sea engañado".