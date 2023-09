La vuelta de vacaciones no soluciona el problema de audiencias de LaLiga

LaLiga EA Sports sigue sufriendo para enganchar a los espectadores. Tras el final de las vacaciones y la llegada de la 'vuelta al cole' se esperaba que las audiencias de la competición doméstica experimentasen un alza, sin embargo, los datos de la jornada 4 muestran lo contrario. Las primeras jornadas evidencian la dificultad de la competición para enganchar a un público, al que le sale más caro ver el fútbol que al resto de aficionados de las grandes ligas europeas, a pesar de acoger la liga que menos ha gastado del 'top five' este verano.

La última jornada celebrada durante el primer fin de semana de septiembre ha registrado una audiencia media de 357.000 espectadores, lo que supone un crecimiento del 10% respecto a la jornada anterior. Sin embargo, más de la mitad de los encuentros no han superado los 200.000 espectadores.

El Osasuna vs Barça 'maquilla' la audiencia

Este aumento de la audiencia se ha producido porque por primera vez en esta temporada ha habido un partido que ha superado el millón de espectadores. El Osasuna vs Barça del domingo a las 21.00 horas puso delante del televisor a 1.137.000 personas, cosechando un 9% de share. Un encuentro, que ayuda a maquillar los débiles datos del resto de encuentros ligueros.

En el estreno de LaLiga se atrajo una media de 324.000 espectadores por partido, frente a los 294.000 registrados en el inicio de la pasada temporada, según datos de FormulaTV. No obstante, los números se redujeron durante las siguientes jornadas. En la segunda jornada las audiencias aterrizaron en los 275.000 telespectadores de media, que quedaron muy por debajo de los 343.000 anotados en la misma jornada de la campaña anterior. La jornada 3 también se mantuvo por debajo con una media de 324.000 espectadores, ante los 332.000 que la siguieron el año pasado.

En esta última jornada la audiencia ha marcado una media de 357.000 espectadores por partido, 50 mil espectadores más de media que en la misma jornada de la campaña anterior. Sin embargo, es necesario matizar que la retransmisión de esa jornada la tuvo en exclusiva Movistar+, por lo que los usuarios únicos de Dazn no pudieron acceder al servicio. De modo que la comparación de ambas fechas no es del todo fiable.

LaLiga ha modificado el formato de retransmisión de los encuentros añadiendo cámaras en los vestuarios y micros en las pausas de hidratación, en busca de atraer más espectadores, pero encuentra dificultad para atraer espectadores, lastrados por la perdida de competitividad del campeontato en los últimos años. En estos momentos las grandes estrellas del fútbol optan por otros países antes que por España. El duro 'fair play' financiero orquestado por Tebas obliga a los equipos a intentar retener a sus jugadores, antes que intentar fichar nuevos que mejoren la competitividad.

Otra de las razones -probablemente la de mayor peso- de las pérdidas de audiencias de los últimos años es el precio del producto. España es el país de las cinco grandes ligas europeas donde más cuesta disfrutar del deporte rey. A pesar de ser el segundo país de los mencionados, por detrás de Portugal, con menos Salario Mínimo Interprofesional, los españoles se enfrentan a las cuotas más caras. Ver el fútbol en España representa casi el 10% del SMI.

Parece evidente, como denunció Florentino Pérez, que el fútbol está muriéndose poco a poco. La duda está en si es por qué simplemente no interesa o por qué la situación económica de clubes y aficionados no lo permite. En el caso de otros deportes, como la F1 y MotoGP, se ha comprobado que al imponer menos restricciones económicas y permitir el acceso al público de manera más barata las audiencias se disparan. Esto parecía imposible hace años, pero a día de hoy ambas competiciones del motor registran audiencias superiores al fútbol. Este fin de semana la MotoGP emitida en abierto registró una audiencia media de 1.284.000 espectadores, y la Fórmula 1 798.000, cifras a las que no ha llegado todavía ningún encuentro de LaLiga.