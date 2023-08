El débil arranque liguero en TV evidencia el problema para atraer audiencia este año

La renovada LaLiga EA Sports despide el mes de agosto con tres jornadas disputadas. Un frasco todavía pequeño para extraer conclusiones de lo sucedido en el terreno de juego, pero suficiente para detectar que la competición que dirige Javier Tebas sigue sufriendo problemas de audiencia. Las primeras jornadas evidencian la dificultad de la competición para enganchar a un público, al que le sale más caro ver el fútbol que al resto de aficionados de las grandes ligas europeas, a pesar de acoger la liga que menos ha gastado del 'top five' este verano.

En su estreno, la primera jornada atrajo una media de 324.000 espectadores por partido, frente a los 294.000 registrados en el inicio de la pasada temporada, según datos recopilados de FormulaTV. No obstante, los números se han desplomado con el transcurso de la competición. En la segunda jornada las audiencias han aterrizado en los 275.000 espectadores de media, que quedan muy por debajo de los 343.000 anotados en la misma jornada de la anterior campaña. También por debajo sigue la última jornada disputada con una media de 324.000 espectadores, ante los 332.000 que la siguieron el año pasado.

Sin embargo, estos cálculos se reducirían drásticamente si sacásemos de la ecuación los encuentros que disputan Real Madrid y Barça. Ambos gigantes se mantienen este curso por encima de los 600.000 espectadores de media por partido y siguen liderando las audiencias jornada tras jornada. Son los principales focos de atención de una liga, que ya acumula cuatro partidos- Granada-Mallorca (54.000), Getafe-Alavés (79.000), Girona-Getafe (85.000) y Alavés-Sevilla (98.000)- que no superan la barrera de los 100.000 espectadores en tan sólo tres jornadas.

Son precisamente los débiles datos de audiencia cosechados en las últimas temporadas los que han motivado a LaLiga a recurrir a nuevas vías para mejorar su producto como la nueva estrategia de retransmisión que ya ha puesto en marcha esta campaña. Cámaras y micrófonos en los vestuarios, entrevistas conjuntas o escuchar las charlas de los técnicos en las pausas de hidratación, son algunas de las novedades que trae bajo el brazo esta nueva era de la competición en busca de acercar los protagonistas al espectador.

El alza de precios aleja al espectador

Aún así, el débil enganche del inicio de temporada indica que queda mucho camino por recorrer para mejorar la audiencia, lastrada en gran parte por los elevados precios que imponen los operadores. En España disfrutar del fútbol por completo cuesta a los espectadores más de 100 euros al mes y sólo se emite un partido en abierto por jornada a través de Gol Play. Movistar y Orange son las dos únicas compañías que ofrecen todo el catálogo. Sin embargo, ambas telecos obligan a los usuarios a contratar otra serie de servicios, imposibilitando así la opción de contratar sólo el deporte rey. Por su parte, los precios de Movistar se elevaron a comienzos de año hasta los 113,90 euros al mes, mientras que los de la operadora francesa se sitúan en 105 euros.

Otra de las opciones para los aficionados es Dazn, que ofrece cinco partidos de LaLiga por jornada. No obstante, al igual que sus homólogas el pasado mes de julio hacía oficial la subida de precios de sus cuotas. Sus mensualidades en todos los paquetes han subido alrededor de un 30% tras el aumento que llevó a cabo a comienzos de esta temporada. Además, las nuevas restricciones de las operadoras al uso de las pantallas de manera simultánea ha empeorado la situación, ya que si no estás conectado a la misma red WiFi la aplicación no permite que dos personas estén conectadas a la vez.

España es el país de las cinco grandes ligas europeas donde más cuesta disfrutar del fútbol. Según un análisis publicado por Relevo, en España el precio mínimo para ver todo el fútbol es 109,45€, mientras que en Inglaterra se reduce a 85,23€, en Alemania a 49,99€, en Francia a 38,23€ y en Portugal 25,99€. A pesar de ser el segundo país de los mencionados con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) más bajo, los españoles afrontan las cuotas más caras. Ver el fútbol en España representa el 8,69% del SMI.

A este factor se le añade la depreciación del producto, castigado por el éxodo de estrellas que se llevan consigo una importante atracción para el público. Ahogados por el 'fair play' financiero, los equipos españoles están más pendientes en retener a sus jugadores, antes que mejorar sus filas. Este mercado ha sido un fiel reflejo de la situación, donde LaLiga ha desembolsado el menor gasto de las grandes ligas, con 373 millones de euros, que le distancian de sus competidores. En esta coyuntura, la categoría estandarte del fútbol español se aferra a la vuelta de las vacaciones como esperanza para recuperar los buenos números de audiencias y volver a llevar el fútbol al salón.