Arabia Saudí echa el resto en el mercado de fichajes y apunta hacia la Champions. 

La Saudí Pro League sigue cumpliendo sus planes. La semana pasada se hacía oficial la venta de la joven estrella española Gabri Veiga al Al-Ahli. La perla gallega, después de haber mantenido negociaciones con grandes equipos de Europa, recala en Arabia Saudí por 35 millones de euros. Aún falta un mes para que se cierre el mercado de fichajes saudí y seguro que se producirán nuevas sorpresas. No obstante, hoy, el objetivo a largo plazo del gobierno saudí es conseguir que sus equipos tengan la oportunidad de jugar la competición de clubes más prestigiosa, la Champions League, según informa Bloomberg.

"Estamos tratando de ser diferentes, por lo que cualquier tipo de cambio de formato o mejoras que se puedan introducir en la liga serán bienvenidas", declaró en una entrevista Carlo Nohra, director de operaciones de la liga de fútbol saudí (SPL). El país de Oriente Próximo sigue el modelo de Qatar: conseguir a través del deporte lavar su imagen exterior y tener la posibilidad de albergar grandes competiciones deportivas, como el Mundial de fútbol de 2030 y los Juegos Olímpicos de 2040.

En un primer momento, parecía que la Saudí Pro League se iba a convertir en una competición de retiro para las grandes estrellas del mundo del fútbol, sin embargo, este verano ha demostrado lo contrario. Desde que comenzara el mercado de fichajes estival, además de hacerse con los servicios de grandes leyendas del deporte como Cristiano Ronaldo, Benzema o Neymar, los equipos árabes han fichado a diferentes futbolistas de los principales equipos de Europa, con gran recorrido aún en sus carreras. Es el caso de Mahrez, Kanté, Saint-Maximin, Fabinho... El objetivo más próximo no es fichar a estrellas ya consolidadas, sino contratar a las jóvenes promesas, como ha ocurrido con Gabri Veiga, con el fin de que la competición tenga una mayor proyección.

A pesar de buscar competir en la Champions, desde la Saudí Pro League mantienen su interés en participar en la Liga de Campeones de la AFC, que es la principal competición de clubes de Asia, afirmó Carlo Nohra. Sin embargo, saben que para conseguir un mayor crecimiento deben jugar contra los mejores clubes.

Zvonimir Boban, director de fútbol de la UEFA, remitió a Bloomberg que la adhesión de estos equipos a la competición europea es una ''fabricación'', a pesar del interés mostrado, y la gran capacidad económica y política del país asiático. Aunque no se puede descartar esta idea por completo, ya que existen equipos no europeos que participan en el torneo. Los máximos dirigentes del fútbol saudí cogen de ejemplo Kazajistán, estado no europeo de la UEFA cuyos equipos participan en la competición. El FC Astana fue el primer equipo del país en jugar un torneo de Champions en el año 2015.

La SPL ha aumentado sus ingresos televisivos un 650%

En términos de beneficios, la SPL sigue siendo un actor pequeño si se compara con las grandes ligas europeas. Aunque la adquisición que está realizando de las superestrellas del fútbol aclara las grandes ambiciones que tiene. El país busca, señalan desde Bloomberg, diversificarse del petróleo mediante inversiones importantes en diferentes sectores: desde fútbol, hasta energías renovables, nuevas ciudades, automóviles...

La liga saudí ha trabajado duramente a lo largo de los últimos años para intentar atraer nuevos patrocinios y conseguir vender sus derechos televisivos por un mayor precio. Carlo Nohra informa de que los partidos de la Saudí Pro League se retransmiten en 140 países del mundo. En España estos derechos han sido adquiridos por el periódico deportivo Marca, que retransmitirá los encuentros a través de su web. Desde que se hiciera oficial el fichaje de Cristiano Ronaldo a finales del año 2022, los ingresos televisivos de esta liga han aumentado cerca de un 650%. Sin embargo, quieren ser precavidos. "No son ingresos masivos para financiar todas las actividades que tenemos, pero ciertamente es un movimiento significativo", declaró el director de operaciones de la liga de fútbol saudí.

El fútbol no es el único deporte que buscan explotar. El gobierno ha creado un fondo soberano para hacer todo tipo de inversiones en deportes. Arabia Saudí será la encargada de celebrar los Juegos Olímpicos de invierno de 2029. Además, cuenta con la creación del Liv Golf, un nuevo circuito que ha puesto en jaque los torneos tradicionales. También está realizando grandes desembolsos en el mundo del motor. Desde 2021 celebran un Gran Premio de Fórmula 1, en MotoGP el pasado año adquirieron también una carrera y, además, el rally Dakar se celebrará en el país hasta 2029. La última adquisición ha sido en tenis: la tierra saudita será la sede del ATP Finals durante los próximos cinco años.