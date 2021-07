Yolanda Díaz asegura que los ERTE se volverán a prorrogar tras septiembre.

Los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), aquel mecanismo que al principio de la legislatura le costó a Yolanda Díaz explicar a la sociedad, va camino de su quinta prórroga. O, al menos, es lo que ha afirmado esta mañana en una entrevista en RNE la vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo. Ahí ha dado por seguro que el esquema de ayudas a los ERTE se tendrá que volver a negociar antes de que el 30 de septiembre decaiga el acuerdo actualmente vigente.

"Creo que no tiene sentido dejarlo caer, ojalá pudiera decir que no es necesario", ha afirmado la vicepresidenta, que ha preferido dar un mensaje de confianza a empresarios y trabajadores asegurando que la protección de los ERTE se va a mantener mientras sea necesaria.

"Por desgracia estamos viendo lo que está pasando con el turismo a nivel internacional y hay comunidades autónomas que están afectadas directamente por el turismo. De hecho la comisión tripartita (de seguimiento del acuerdo de los ERTE) analiza los datos semanalmente y lógicamente antes de que finalice septiembre nos volveremos a reunir", ha explicado.

Preguntada por si la quinta prórroga será la última, ha recordado que en la mesa de modernización del mercado laboral se están negociando reformas estructurales, entre las que se encuentra el futuro mecanismo permanente de los ERTE, con la previsión de que estas reformas "estén publicadas en el BOE" antes del 31 de diciembre.

Defiende el 'silencio' de Iglesias

Díaz ha defendido este lunes el "silencio" del exvicepresidente y exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, quien a su juicio es el "responsable público" más "maltratado en la historia de la democracia". "Tiene derecho a caminar hacia su vida privada y ser feliz", ha añadido. Además, ha reconocido que habla con Iglesias y que respeta su forma de abandonar la política que, según ha confesado, ella imitará. "Sin lugar a dudas. Estoy deseando que llegue ese día. Hay que saber irse y respetar los silencios de la gente", ha apuntado.

Por otro lado, preguntada por si pone límites a su etapa política, Díaz ha dejado claro que está "volcada en una gestión muy intensa" que no le permite anticipar su futuro. "No me los puedo poner; tengo una edad y la vida me ha demostrado que no depende de lo que una quiera", ha señalado. Así, y pese a la "intensidad" con la que trabaja, Díaz ha reconocido que no olvida que tiene una "vida propia" y "una mirada hacia Galicia".

Sobre cuándo decidirá si da el paso para liderar Unidas Podemos, Díaz ha dejado claro que comunicará "con el respeto debido a los medios de comunicación" su decisión una vez la tenga perfilada. Por ahora, la vicepresidenta ha repetido que no esta en "esto" y se ha mostrado consciente de que los "tiempos" de la política no funcionan así.

Sobre Cataluña

La ministra de Trabajo defendido este lunes que el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont "no puede ser un obstáculo" para la mesa de diálogo, un espacio político en el que se debe "hablar de política sin nombres propios".

En una entrevista en RNE, recogida por Europa Press, Díaz ha sostenido que hay "muchísimas personas afectadas por lo que ha pasado en Cataluña" y ha pedido no hablar de personas concretas, sino caminar hacia un diálogo que debe practicarse "con mucho cuidado, discreción y pensando" en "solventar el problema".

"Puigdemont no debe ser un problema y todo debe sustanciarse en esa mesa de diálogo. Nadie puede ser un problema. Ha sido terrible lo que hemos vivido en Cataluña y España con errores en todos los sitios, la antipolítica. Ningún nombre propio puede ser un obstáculo", ha insistido.