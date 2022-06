Abengoa pide el preconcurso después de la negativa de la SEPI a rescatar la firma. 

El consejo de administración de Abenewco 1, filial operativa de Abengoa, ha solicitado, tras ser rechazado el rescate de 249 millones de euros pedido a la SEPI, el preconcurso de acreedores para 24 sociedades, incluida la propia Abenewco 1. Así lo han indicado a Efe fuentes de los asistentes este jueves a la reunión del consejo de administración, que han señalado que la decisión se ha adoptado por unanimidad.

El preconcurso da la posibilidad de contar con cuatro meses, en los que no se pueden ejecutar avales, para buscar vías que eviten que esas sociedades caigan finalmente en concurso de acreedores. Por otra parte, el consejo de administración de Abengoa S.A., la matriz del grupo, que se encuentra en concurso de acreedores y bajo administración concursal, ha pospuesto la reunión que tenía prevista para hoy de este órgano de gobierno, integrado por tres consejeros, entre ellos su presidente, Clemente Fernández.

Abengoa S.A. tendría que presentar antes de mañana su propuesta de convenio de acreedores, una vez que finaliza el plazo de moratoria concursal que se decretó por la crisis de la Covid-19, aunque Abengoa ha pedido un aplazamiento al juez, que todavía no se ha pronunciado.

Los trabajadores piden soluciones

Por otra parte, los trabajadores de la compañía se han concentrado este jueves ante la sede de la Consejería andaluza de Transformación Económica, donde una representación del comité de empresa mantiene una reunión con su responsable en funciones, Rogelio Delgado (Cs), para pedir un "compromiso real" de la Junta de Andalucía.

La reunión comenzó a las 13.00 horas y en la misma participa también el viceconsejero de la Presidencia, Antonio Sanz. En el exterior del edificio se han concentrado los trabajadores, que corean consignas como "Abengoa, solución". En declaraciones a los periodistas y que recoge Efe, el presidente del comité de empresa de Abengoa Agua, Valentín San Emeterio, ha dicho que esperan que el Gobierno andaluz que "dice estar muy preocupado, dé un paso adelante".

"A ver si es verdad lo que nos están contando de que están muy preocupados, lo que queremos es que den un paso adelante como Gobierno de Andalucía en defensa de una empresa andaluza", ha remachado. Así, ha instado a la Junta a que "se siente con el Gobierno de España, que parece que está dispuesto a sentarse en la mesa de negociación junto con el Ayuntamiento de Sevilla y la empresa para buscar una solución para todos", ha agregado.

En cuanto a la empresa, ha confiado en que recurra a "alguna herramienta que permita proteger el empleo y a los trabajadores". Sobre la reunión de hoy del consejo de administración de Abengoa para decidir qué vías se adoptan para las diferentes sociedades y para la matriz ha señalado que, de momento, no tienen conocimiento de nada y que están a la espera.

Ha insistido en la necesidad de que haya una reunión conjunta entre las distintas instituciones y la empresa "para ver las alternativas que hay y que se busquen soluciones". "Tenemos esperanzas porque (el Gobierno andaluz) nos ha recibido hoy, lo que entendemos que es una buena señal, que tienen voluntad de sentarse con nosotros y de transmitirnos que se van a sentar en la mesa de diálogo", ha interpretado.

No obstante, ha recalcado que los trabajadores quieren un "compromiso real, formal y por escrito" de que la Junta "va a proteger a la compañía, a ayudar a los trabajadores y que están dispuestos a sentarse con el Gobierno, la empresa y el ayuntamiento para buscar una solución definitiva. No hay mas posibilidades", ha zanjado. Mientras, ha asegurado que los trabajadores van a mantener la acampada frente a la Delegación del Gobierno en Andalucía y no descartan endurecer las movilizaciones si no hay una solución.