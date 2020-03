Amazon admite dos casos más en Madrid de Covid-19 y la plantilla va a Inspección

La preocupación en el mayor centro logístico de Amazon en España no deja de crecer. El gigante del comercio electrónico ha admitido dos nuevos casos de coronavirus en su plantilla de San Fernando de Henares (Madrid). Se suma a los dos que ya declaró el fin de semana en este mismo espacio y el que se ha detectado en el de El Prat de Llobregat (Barcelona). Los sindicatos del almacén madrileño han presentando una demanda ante la Inspección de Trabajo para obligar al cierre, al menos temporal, del espacio.

Las alarmas saltaron el pasado fin de semana. La dirección de la compañía confirmó a la plantilla de ambos centros los tres primeros casos, tal y como adelantó La Información. Los comités de empresa de ambas instalaciones reclamaron su clausura para evitar más contagios al resto de los empleados, principalmente mozos de almacén. La dirección de la multinacional se negó y se limitó a asegurar que se mantienen todas las medidas de seguridad y las cuarentenas correspondientes.

Ahora, cuatro días después, la empresa aumenta a cuatro las personas infectadas por el coronavirus en San Fernando de Henares (Madrid). Lo ha comunicado a los representantes de la plantilla en las últimas horas. Son dos contagios más que se suman, según las cifras hechas públicas por la firma, a 20 personas con síntomas que han sido aislados y a otros 44 que están calificados como posibles casos.

Los delegados de prevención de riesgos de los dos principales sindicatos -CCOO y UGT- han presentado ante la Inspección de Trabajo dos denuncias para tratar de alertar sobre el riesgo de más contagios y la necesidad de cerrar la instalación, al menos de manera temporal, para desinfectar toda la zona y tratar de analizar posibles soluciones antes de plantear la reapertura.

Desde la compañía se han negado desde el principio al cierre de las instalaciones. Se limitan a insistir en que están trabajando estrechamente con las autoridades locales "garantizando la continuidad del servicio a los clientes, a la vez que cuidamos de nuestros asociados, siguiendo además sus recomendaciones para un adecuado funcionamiento de nuestros centros".

Sobre estas medidas, fuentes oficiales de la empresa apuntan a La Información que se ha aumentado la limpieza de todos los centros, el mantenimiento de la distancia social y la implementación de la distancia de seguridad entre los conductores y los clientes al hacer las entregas.

Cientos de contrataciones

Según confirman fuentes sindicales, la preocupación entre la plantilla es máxima y el temor al contagio no ha dejado de crecer en los últimos días. Los representantes de los trabajadores alertan de que no se ha llevado a cabo una trazabilidad correcta de todos los casos confirmados y de otros empleados con síntomas. Es decir, no se ha determinado con exactitud, según ellos, las personas con las que han tenido contacto, por la dificultad manifiesta dado que algunos de ellos están dedicados a la recepción de productos, actividad en la que el movimiento por las instalaciones es continuo.

Esa preocupación es aún mayor cuando se conocen los planes de la empresa de disparar la contratación -buena parte de ella temporal- para hacer frente al pico de actividad por el confinamiento de la población después del decreto del estado de alarma por el Gobierno de España. Según avanzaba Cinco Días, de los 100.000 que esperan incorporar en todo el mundo, más de 1.500 trabajarán en los centros españoles.

Ese incremento de actividad es muy alto. Y eso ha obligado a la empresa a tomar una determinación para evitar un desabastecimiento de productos de primera necesidad. Éstos serán priorizados en la treintena de almacenes que gestiona directa o indirectamente en el territorio español. En ese grupo incluye la higiene personal, el hogar, la salud y la alimentación. Por ahora, esta limitación se extenderá hasta el próximo día 5 de abril.

Por otra parte, ante el impacto de la pandemia en la actividad de Amazon, la compañía ha ofrecido una subida salarial de 2 euros por hora al personal de nivel 1 (mozo de almacén) y 3 (jefe de equipo). Esto supone, según los cálculos de los sindicatos, 289 euros al mes para los que cuenten con contratos de 40 horas semanales. Este ofrecimiento ha sido rechazado por los sindicatos, que entienden que no tiene sentido dadas las circunstancias. "Nuestra salud no tiene precio", advierten desde la sección sindical de CCOO.