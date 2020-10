"Es sencillo: si eres autónomo puedes ganar un dinero extra repartiendo paquees para Amazon, con tu propio vehículo". Así se define Amazon Flex en su propio página web en la que destaca, además, que se pueden recibir hasta 56 euros por bloque de 4 horas. O dicho de otro modo... 14 euros brutos cada 60 minutos.

Añade, además, los siguientes eslóganes: "ingresos extra para lo que necesites", "saca el mayor partido a tu tiempo libre", "abróchate el cinturón y comienza la aventura", "mantente activo" y "reparte sonrisa colaborando con Amazon Flex". Actualmente, promociona ofertas laborales en distintas provincias como Alicante, Asturias, Barcelona, Zaragoza, etc. Se vende como una oportunidad de oro, donde todo parece bastante positivo... o parecía hasta ayer.

Y es que casi 3.000 repartidores de Amazon Flex han sido dados de alta de oficio en el régimen general de la Seguridad Social por la Inspección de Trabajo tras una denuncia de la UGT por sus condiciones laborales. Se trataban, pues, de falsos autónomos.

Qué es, exactamente, Amazon Flex

Mediados de 2017. Amazon está montando su propia red logística, para tratar de depender menos de las grandes del sector como Correos, Seur o MRW, que en los últimos años se habían quejado de las duras condiciones que les imponía. Tenía que responder a unas ventas que crecían exponencialmente y hacerlo a un coste muy reducido. Primero lo hace con Logistics, su propia 'paquetera' con la que se salta a los operadores subcontratando a empresas más pequeñas. Y luego con Flex, el polémico 'Uber de la logística' que ya había probado en Reino Unido y Estados Unidos. El sistema, en esencia, apenas ha sufrido cambios en este tiempo.

La compañía asigna turnos de hasta cuatro horas a través de la aplicación móvil, para repartir entre 10 y 15 paquetes por hora. ¿La remuneración? 14 euros brutos, a los que hay que detraer el coste del combustible, el desgaste del vehículo y la cuota de autónomos. Según los cálculos de UGT, el rendimiento neto por hora es de apenas 5 euros. No se incluye el tiempo extra que se necesite para completar todas las entregas o si hay que volver a la estación logística -algo que no es algo excepcional- para dejar los productos que no han podido ser entregados por la ausencia de los clientes en sus domicilios.

¿Qué son falsos autónomos?

Se trata de aquel empleado que formalmente parece un autónomo, pero que realmente tiene todas las características de un trabajador por cuenta ajena y debería estar prestando sus servicios a la empresa mediante un contrato de trabajo.

Se dice 'falso autónomo' porque, aunque lo parezca, realmente no es un autónomo. Sí que es cierto están inscritos en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos, lo que ocurre es que realizan sus servicios para una empresa como si fueran trabajadores por cuenta ajena (y no propia). Es decir, no tienen ninguna autonomía en el desempeño de sus labores, pues dependen directamente de las directrices que se impongan por parte del empresario o la dirección de la empresa y actúan como empleados.

La figura de los 'falsos autónomos' se ha ido extendiendo cada vez más en ámbitos empresariales. La ilegalidad -explica serautonomo.net- se centra en que no se realizan las tributaciones y cotizaciones correctas. Explica, pues, que en las relaciones contractuales "los contratos son lo que son, y no lo que las partes dicen que sean". Esto supone que no importa que se diga de un empleado que es autónomo si cumple las condiciones de uno por cuenta ajena.

De esta forma, las empresas se ahorran grandes cantidades de dinero en la Seguridad Social.

Por poner un ejemplo: un falso autónomo sería una persona que está inscrita en el RETA como tal, pero que trabaja como, pongamos, diseñador gráfico, para una empresa con una jornada completa de 40 horas semanales.