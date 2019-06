Los jueces niegan otra vez la competencia desleal de Mytaxi contra el sector del taxi

Segunda derrota del taxi frente a la 'app' Mytaxi. La Audiencia Provincial de Barcelona ha concluido de nuevo que la tecnológica no ejerce competencia desleal contra el sector del taxi por sus descuentos de hasta el 50% sobre el precio del trayecto. El tribunal entiende que estas prácticas comerciales no representan una venta a pérdidas, porque la tarifa regulada por cada uno de los servicios es abonada al taxista.

El caso arranca en el primer semestre de 2017. Mytaxi quería ganar cuota de mercado en España y arrancó, al igual que en otros países europeos como Alemania, una campaña de descuentos. La Confederación Nacional del Taxi (CNT) en Barcelona interpuso una demanda ante el Juzgado de lo Mercantil y perdió. Lo volvió a intentar en la Audiencia Provincial.

Ahora, la Audiencia Provincial de Barcelona le vuelve a decir que no. El sindicato entiende que no se ha valorado correctamente la prueba pues entiende que Mytaxi debería estar sometida al régimen de supervisión del taxi y a las normas reguladoras del sistema tarifario. "Se están haciendo descuentos sobre la tarifa del taxi, que los propios taxistas no pueden hacer", apuntan, a la vez que alegan el "ánimo predatorio" de la filial del gigante alemán Daimler.

El tribunal entiende que la venta a pérdidas para expulsar a uno o varios competidores del mercado debe ir acompañada de una serie de requisitos. Entre ellos destaca dos. Por un lado, la acreditación de una venta por debajo de coste y, por otro, que quien la practique tenga cierta fortaleza de posición en el mercado.

De las pruebas aportadas, la Audiencia entiende que Mytaxi no interviene en la relación de prestación de servicios entre el cliente y el taxista, puesto que no ofrece el servicio de taxi 'per se', sino que intermedia entre ambas partes y cobra una comisión por ello. Esa es la razón por la que, según ellos, no se le deben aplicar las condiciones y la tarifa regulada.

No realizan servicio de taxi

"Los taxistas cobran siempre el importe total de la carrera, mientras que las promociones o descuentos que Mytaxi realiza al cliente son por su cuenta y no se las aplican al taxista", apostilla. Pero a esto suma otra circunstancia: el poder de la tecnológica en el mercado. Según sus cifras tiene 7.500 taxistas afiliados, lo que supone una parte muy minoritaria de la flota nacional. En total, según las cifras declaradas ante el Registro Mercantil, tuvo unos ingresos de 5,4 millones de euros (frente a los 3,5 millones del año anterior) con unas pérdidas de 5,7 millones.

La compañía aportó para cerrar definitivamente el caso la resolución de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) del pasado mes de octubre en la que descartaba que Uber estuviera ejerciendo competencia desleal por las ofertas realizadas para los trayectos del centro al aeropuerto. Lo hacía tras la denuncia del Ayuntamiento de Madrid.

Con todo, la Audiencia declaró que no había lugar a esta recurso y, por tanto, desestimó las acusaciones. Al sindicato, que deberá hacerse cargo de las costas, se le agotan las vías de posibles recursos: sólo podrá acudir ante el Tribunal Supremo.