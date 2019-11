Mudanza financiera de los Aznar: ubican en su vivienda la sociedad de inversión

La mansión de Pozuelo de Alarcón de 550 metros cuadrados -y una parcela de 1.708- de José María Aznar y su esposa, la exalcaldesa de Madrid Ana Botella, tiene un nuevo inquilino. No se trata de ninguno de sus hijos. Ni siquiera de Alonso Aznar, que hace vida independiente en El Viso. El nuevo 'habitante' es la mercantil Famaztella, la empresa a través de la cual el expresidente del Gobierno canaliza los ingresos que obtiene por sus libros, conferencias, inversiones y otras actividades.

Famaztella ha trasladado su fiscalidad desde un bufete de abogados ubicado en la calle Alberto Alcocer a la urbanización Monte Alina, que pertenece al municipio con mayor renta per cápita de España, donde reside la pareja de expolíticos. De esta forma los Aznar podrán ahorrarse los gastos de tener domiciliada la mercantil en casa de un tercero, aunque actualmente la propiedad está libre de cargas,

A más de un político le ha traído de cabeza poner su domicilio a nombre de una sociedad... y más aún realizar un 'autoalquiler'. Fue el caso de Pedro Duque, ministro de Ciencia en funciones, y su esposa, la diplomática María Consuelo Femenía, que acabó desmintiendo públicamente que alquilase sus dos propiedades para beneficiarse fiscalmente y declaró que los ingresos por las rentas de sus casas procedían de la época en la que vivían en el extranjero y alquilaron sus inmuebles.

Sus inversiones en moneda extranjera

Lo cierto es que, a día de hoy, Famaztella no tiene inversión inmobiliaria alguna. Por no tener no tiene ni cifra de negocio, que está a cero. Los números verdes (100.031,93 euros) que presenta del ejercicio 2018 los ha logrado, sin embargo, sin facturar nada, gracias a los ingresos financieros derivados de su patrimonio. Ese resultado positivo contrasta con los números rojos que sufrió en 2017 (165.966 euros), si bien aquel fue el primer ejercicio desde su constitución en 2004 en el que presentaba un resultado negativo. Los números rojos se explicaron entonces por las diferencias de cambio en sus inversiones, que arrojaron una partida negativa de 179.017 euros, frente al resultado positivo de 90.770 euros en 2016.

Su actividad se limitó el año pasado a invertir en empresas. Solo en moneda extranjera la sociedad domiciliada en la mansión de la urbanización Monte Alina tiene 2,5 millones de euros. En particular en una, Spider Cloud Wireless, donde tienen 352.112 acciones por un valor de compra de 250.000 dólares. Hoy, Spider Cloud pertenece al grupo Croning tras ser vendida por más de 200 millones a mediados del año pasado y continúa con la misma línea de negocio. El cambio de manos de la compañía aún no aparece en el balance interno de la sociedad de los Aznar, que sigue reflejando las acciones como Spider Cloud.

Esta empresa, con sede en Milpitas (California), es una startup que se dedica a las denominadas small cells o células pequeñas. Se trata de dispositivos que actúan como pequeños repetidores para mejorar la cobertura de móvil en edificios, vecindarios o áreas de gran afluencia, como centros comerciales o estadios deportivos. Cuenta entre sus clientes a Vodafone (Reino Unido y Holanda), Verizon o Cisco Systems. SpiderCloud Wireles permite que estos clientes den mejor servicio de telefonía móvil a otras empresas.