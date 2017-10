Barcelona pierde atractivo para los altos ejecutivos de multinacionales de la UE

"Esto ha sido un palo evidente para nuestra actividad. Los directivos de empresas de la UE y los ejecutivos extranjeros se lo están pensando dos veces a la hora de instalarse aquí. El escenario de incertidumbre no es fácil y a nosotros nos han pedido paralizar al menos una decena de gestiones en las últimas dos semanas", afirma Gustavo Dugue. Es consultor y uno de los fundadores de la empresa DDL Location Solutions. La firma, con sucursal en Cataluña, es una consultora dedicada a la "prestación de servicios de asesoramiento a particulares que desean instalarse, temporal o permanentemente" en Cataluña, según su artífice, quien se especializa en el traslado de ejecutivos de importantes firmas.



La compañía presta servicios principalmente, desde hace más de diez años, a empleados cualificados de empresas comunitarias de la UE, que llegan por motivos de trabajo a la Ciudad Condal. Su estancia puede ser temporal o de larga duración, dependiendo del caso. Expatriados, directivos de empresas, profesionales que se instalan por negocios o para ocupar altos cargos en sucursales de multinacionales de la UE... Ahora el escenario ha cambiado y a muchos de ellos les invaden las dudas, según admite el especialista, cuyo equipo también ofrece asesoramiento jurídico para inversores con "movilidad corporativa".



Paralización de los traslados



A raíz de los últimos acontecimientos y la tensión que se palpa en Cataluña, Barcelona está perdiendo atractivo como ciudad de negocios para altos ejecutivos de la UE. Diversas fuentes consultadas van más allá y aseguran que muchos de ellos, incluso, están preocupados y hasta asustados por lo que está ocurriendo, por lo que han pedido paralizar sus traslados.



Desde Relocation Services, otra de las compañías de estas características, también con sede en Barcelona, aseguran que "ahora se advierte cierta parálisis de las gestiones a petición de los interesados. Lo que más inquieta a los ejecutivos de fuera es el clima de confrontación. Ellos están interpretando que Cataluña no es el mejor lugar para trasladarse, al menos de manera inminente. A los empresarios extranjeros lo que más les preocupa es el escenario de incertidumbre en la región", comentan un portavoz de esta compañía.



"El temor de que el clima político denso y las confrontaciones vayan a más es real y concreto, lo que pone en pausa la decisión de no pocos ejecutivos de fuera de trasladarse a Cataluña. La imagen en el exterior está siendo muy negativa", asegura el máximo responsable de otra firma dedicada a la captación de talentos internacionales, con sede también en la Ciudad Condal.



Otras compañías también fueron consultadas. En Stlaf Consulting, Relocate Services y Mimoun, por ejemplo, están perfectamente al tanto de esta situación. Las primeras admiten que el grado de inquietud de los ejecutivos comunitarios que tenían pensado instalarse en Cataluña es "mucho mayor", aunque fuentes de la última firma aseguran que el ritmo de gestiones -por ahora- se mantiene. Son todas empresas dedicadas a gestionar la llegada de directivos comunitarios o del resto del mundo a España (principalmente a Madrid y Barcelona).



Entre sus servicios se ofrece una amplia gama de opciones: mudanzas, búsqueda de colegios para los hijos de los directivos de empresas, asesoramiento para el alquiler de inmuebles, etcétera.



Un belga de BNP Paribas: "No es el momento de mudarnos"



Pero esa pérdida de interés de los ejecutivos extranjeros -que comienza a aflorar porque ahora miran con recelo los hechos que tienen lugar en Cataluña, según coinciden las mencionadas fuentes- es notoria y se repite en muchos casos. Es, por ejemplo, el de Dominique Delu, belga, de 45 años de edad. Trabajaba para BNP Paribas en Bruselas. Economista, presta servicios en esa entidad bancaria desde que se recibió. Ya vivió en España durante más de seis años, enviado por la empresa. De hecho, su mujer Pilar J. es de Zaragoza, y sus dos hijos nacieron en este país.



El ejecutivo bancario regresó con su familia a su país de origen en 2012, pero tenía la posibilidad de volver en breve a la Ciudad Condal, ya que su mujer siempre añoró estas tierras. Pero la situación catalana ha hecho que cambie de opinión, al menos por ahora. Comenta que "al ver lo que ocurre en Cataluña no era momento de mudarnos. No pasa por sentir que no estaremos seguros, pero no me interesa llevar a mi familia a una ciudad donde se observa una grieta importante entre la población", cuenta.



Delu asegura que en las grandes empresas, como la suya, las dudas crecen al observar lo que está ocurriendo con el desafío independentista.